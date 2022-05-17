17 мая 2022

Пермские чиновники забыли о нескольких улицах города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гололед. Пермь, пешеходы, прохожие, снег в городе, гололедица, пермяки, весна в городе, весна в Перми
Снег на ряде улиц убирать было просто некому Фото:

В Перми несколько городских улиц оказались забыты чиновниками, которые не заключили с подрядчиками контракты на их зимнее содержание. Об этом на заседании комитета думы по городскому хозяйству сообщил аудитор контрольно-счетной палаты Перми Юрий Шомполов, передает корреспондент URA.RU.

«В действующих муниципальных контрактах на зимнее содержание автомобильных дорог отсутствуют отдельные улицы, проезды и павильоны. Это улицы Июльская, Агатовая, Августовская, Мартовская, Харьковская, проезд по улице Кондаурова и павильоны на остановках по улицам Грузинской, Марата, Харькова», — доложил Шомполов о результатах контроля за уборкой улиц от снега зимой 2021-22 годов.

Минувшей зимой Пермь из-за снегопадов вставала в десятибалльные пробки. Слабая борьба со снегом стала одной из причин увольнения главы Ленинского района Александра Козенкова. Прокуратура города указывала на неубранные дороги и тротуары и главе Перми Алексею Демкину. На сегодняшние замечания КСП в мэрии обещали отреагировать и исправиться.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П»
Подписаться
В Перми несколько городских улиц оказались забыты чиновниками, которые не заключили с подрядчиками контракты на их зимнее содержание. Об этом на заседании комитета думы по городскому хозяйству сообщил аудитор контрольно-счетной палаты Перми Юрий Шомполов, передает корреспондент URA.RU. «В действующих муниципальных контрактах на зимнее содержание автомобильных дорог отсутствуют отдельные улицы, проезды и павильоны. Это улицы Июльская, Агатовая, Августовская, Мартовская, Харьковская, проезд по улице Кондаурова и павильоны на остановках по улицам Грузинской, Марата, Харькова», — доложил Шомполов о результатах контроля за уборкой улиц от снега зимой 2021-22 годов. Минувшей зимой Пермь из-за снегопадов вставала в десятибалльные пробки. Слабая борьба со снегом стала одной из причин увольнения главы Ленинского района Александра Козенкова. Прокуратура города указывала на неубранные дороги и тротуары и главе Перми Алексею Демкину. На сегодняшние замечания КСП в мэрии обещали отреагировать и исправиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...