Пермские чиновники забыли о нескольких улицах города

18 мая 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Снег на ряде улиц убирать было просто некому Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми несколько городских улиц оказались забыты чиновниками, которые не заключили с подрядчиками контракты на их зимнее содержание. Об этом на заседании комитета думы по городскому хозяйству сообщил аудитор контрольно-счетной палаты Перми Юрий Шомполов, передает корреспондент URA.RU. «В действующих муниципальных контрактах на зимнее содержание автомобильных дорог отсутствуют отдельные улицы, проезды и павильоны. Это улицы Июльская, Агатовая, Августовская, Мартовская, Харьковская, проезд по улице Кондаурова и павильоны на остановках по улицам Грузинской, Марата, Харькова», — доложил Шомполов о результатах контроля за уборкой улиц от снега зимой 2021-22 годов. Минувшей зимой Пермь из-за снегопадов вставала в десятибалльные пробки. Слабая борьба со снегом стала одной из причин увольнения главы Ленинского района Александра Козенкова. Прокуратура города указывала на неубранные дороги и тротуары и главе Перми Алексею Демкину. На сегодняшние замечания КСП в мэрии обещали отреагировать и исправиться.

В Перми несколько городских улиц оказались забыты чиновниками, которые не заключили с подрядчиками контракты на их зимнее содержание. Об этом на заседании комитета думы по городскому хозяйству сообщил аудитор контрольно-счетной палаты Перми Юрий Шомполов, передает корреспондент URA.RU. «В действующих муниципальных контрактах на зимнее содержание автомобильных дорог отсутствуют отдельные улицы, проезды и павильоны. Это улицы Июльская, Агатовая, Августовская, Мартовская, Харьковская, проезд по улице Кондаурова и павильоны на остановках по улицам Грузинской, Марата, Харькова», — доложил Шомполов о результатах контроля за уборкой улиц от снега зимой 2021-22 годов. Минувшей зимой Пермь из-за снегопадов вставала в десятибалльные пробки. Слабая борьба со снегом стала одной из причин увольнения главы Ленинского района Александра Козенкова. Прокуратура города указывала на неубранные дороги и тротуары и главе Перми Алексею Демкину. На сегодняшние замечания КСП в мэрии обещали отреагировать и исправиться.