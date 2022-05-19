Перепалка с телеведущим Владимиром Соловьевым привела к новому внутреннему конфликту внутри гордумы Екатеринбурга. По данным URA.RU, некоторые депутаты уже высказывают недовольство спикеру думы Игорю Володину. Но у того есть железный аргумент.
17 мая стало известно, что Володин попросил городскую прокуратуру проверить высказывания Соловьева. В конце апреля журналист назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», на это отреагировали многие известные уральцы, включая губернатора Евгения Куйвашева. В дальнейшей полемике Соловьев заявил, что среди екатеринбургских депутатов сформировался «целый кружок», якобы связанный с иностранными спецслужбами. А реагируя на обращение Володина в прокуратуру, он пообещал собрать компромат на народных избранников, сравнил их рейтинги с «обезжиренным молоком» и предложил отправиться на Донбасс.
По данным агентства, с начала мая Володина убеждали не включаться в конфликт Соловьева с екатеринбуржцами. Некоторые депутаты опасались, что, во-первых, могут быть инструментом в чьей-то политической игре, а во-вторых, выступления телеведущего, набирающие сотни тысяч просмотров, ударят по ним лично.
«Это [письмо в прокуратуру] больше похоже на махание кулаками после драки. Володин должен был посоветоваться со всеми депутатами, собрать подписи. Потому что, хотя под обращением в прокуратуру стоит только его фамилия, Соловьев сейчас пройдется по всем. И это думаю не только я. Такое же мнение у всех [депутатов], с кем я разговаривал», — передал URA.RU настроения в думе один из депутатов. «Насколько я знаю, кто-то уже даже обозначал претензии Володину лично», — добавил его коллега.
При этом еще один собеседник отметил, что, по его мнению, обращение Володина в прокуратуру составлено корректно, и он, как спикер имел на это полное право. «Поэтому не думаю, что конфликт будет серьезным и публичным», — считает политик.
В разговорах, объясняя свои действия, Володин якобы ссылается на некую просьбу от губернатора Куйвашева. Источник, близкий к резиденции главы региона, отметил, что тоже слышал про просьбу. Один из других собеседников утверждает, что Куйвашев не причастен. Получить комментарий Володина к моменту публикации не удалось — он не ответил на звонок корреспондента.
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Перепалка с телеведущим Владимиром Соловьевым привела к новому внутреннему конфликту внутри гордумы Екатеринбурга. По данным URA.RU, некоторые депутаты уже высказывают недовольство спикеру думы Игорю Володину. Но у того есть железный аргумент. 17 мая стало известно, что Володин попросил городскую прокуратуру проверить высказывания Соловьева. В конце апреля журналист назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», на это отреагировали многие известные уральцы, включая губернатора Евгения Куйвашева. В дальнейшей полемике Соловьев заявил, что среди екатеринбургских депутатов сформировался «целый кружок», якобы связанный с иностранными спецслужбами. А реагируя на обращение Володина в прокуратуру, он пообещал собрать компромат на народных избранников, сравнил их рейтинги с «обезжиренным молоком» и предложил отправиться на Донбасс. По данным агентства, с начала мая Володина убеждали не включаться в конфликт Соловьева с екатеринбуржцами. Некоторые депутаты опасались, что, во-первых, могут быть инструментом в чьей-то политической игре, а во-вторых, выступления телеведущего, набирающие сотни тысяч просмотров, ударят по ним лично. «Это [письмо в прокуратуру] больше похоже на махание кулаками после драки. Володин должен был посоветоваться со всеми депутатами, собрать подписи. Потому что, хотя под обращением в прокуратуру стоит только его фамилия, Соловьев сейчас пройдется по всем. И это думаю не только я. Такое же мнение у всех [депутатов], с кем я разговаривал», — передал URA.RU настроения в думе один из депутатов. «Насколько я знаю, кто-то уже даже обозначал претензии Володину лично», — добавил его коллега. При этом еще один собеседник отметил, что, по его мнению, обращение Володина в прокуратуру составлено корректно, и он, как спикер имел на это полное право. «Поэтому не думаю, что конфликт будет серьезным и публичным», — считает политик. В разговорах, объясняя свои действия, Володин якобы ссылается на некую просьбу от губернатора Куйвашева. Источник, близкий к резиденции главы региона, отметил, что тоже слышал про просьбу. Один из других собеседников утверждает, что Куйвашев не причастен. Получить комментарий Володина к моменту публикации не удалось — он не ответил на звонок корреспондента.