В Пермском крае резко выросли цены на сахар

В марте этого года сахар в пермских магазинах подорожал на 55% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сахар стал лидером по росту цен на продовольственные товары в Пермском крае. Об этом сообщается в аналитическом исследовании Центробанка РФ, основанном на данных Росстата.

«Цена на сахар в марте увеличилась на 55% по сравнению с февралем. Годовая инфляция в Пермском крае в марте выросла до 19,20% с 9,47% месяцем ранее, — сообщается в исследовании.

В марте начали экстренно скупать сахар на фоне санкций, введенных из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В результате возникшего ажиотажа магазины начали поднимать цены на продукты. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России не останутся без поддержки государства. В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что проверят крупнейших производителей сахара из-за роста цен.