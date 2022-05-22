22 мая 2022
21 мая 2022

В Пермском крае резко выросли цены на сахар

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В марте этого года сахар в пермских магазинах подорожал на 55% Фото:

Сахар стал лидером по росту цен на продовольственные товары в Пермском крае. Об этом сообщается в аналитическом исследовании Центробанка РФ, основанном на данных Росстата.

«Цена на сахар в марте увеличилась на 55% по сравнению с февралем. Годовая инфляция в Пермском крае в марте выросла до 19,20% с 9,47% месяцем ранее, — сообщается в исследовании.

В марте начали экстренно скупать сахар на фоне санкций, введенных из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В результате возникшего ажиотажа магазины начали поднимать цены на продукты. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России не останутся без поддержки государства. В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что проверят крупнейших производителей сахара из-за роста цен.

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Сахар стал лидером по росту цен на продовольственные товары в Пермском крае. Об этом сообщается в аналитическом исследовании Центробанка РФ, основанном на данных Росстата. «Цена на сахар в марте увеличилась на 55% по сравнению с февралем. Годовая инфляция в Пермском крае в марте выросла до 19,20% с 9,47% месяцем ранее, — сообщается в исследовании. В марте начали экстренно скупать сахар на фоне санкций, введенных из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В результате возникшего ажиотажа магазины начали поднимать цены на продукты. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России не останутся без поддержки государства. В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что проверят крупнейших производителей сахара из-за роста цен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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