Артем Сафронов родился в Краматорске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Сургутского района Артем Сафронов. Информация об этом размещена в официальном паблике властей ХМАО в социальной сети «ВКонтакте».

«Артем Сафронов погиб, проявив стойкость и мужество, при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины. Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования родным Артема Сафронова — жителя поселка Федоровский Сургутского района», — указано в посте югорских властей.

Сафронов родился 28 ноября 1981 года в городе Краматорске Донецкой области. В 2020 году после переезда семьи в Югру получил гражданство Российской Федерации. С 2022 года проходил службу в Вооруженных силах России по контракту в 103-м мотострелковом полку в звании рядового. В поселке Федоровский у него остались мать, супруга и двухлетняя дочь. Окружные власти обеспечат семью погибшего солдата всеми мерами поддержки, которые положены родственникам погибших военнослужащих при исполнении ими воинских обязанностей.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь республикам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида киевских властей.