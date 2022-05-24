Для пермяков удвоили число авиарейсов в Турцию

Turkish Airlines расширяет предложение для пермяков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Улететь из Перми на в турецкую Анталью можно будет дважды в день, но билетов в свободной продаже нет. Ранее Turkish Airlines планировала совершать только по одному ежедневному рейсу, который организует вместе туроператорами.

«Авиакомпания Turkish Airlines анонсировала дополнительные рейсы по маршруту Пермь — Анталья — Пермь. С 28 мая по 30 июня перевозчик будет выполнять в день по два рейса в Турцию вместо одного», — пишет Business-class со ссылкой на представителей турфирм.

Ранее URA.RU сообщало, что Turkish Airlines планирует ежедневные перелеты из Перми в Анталью на самолетах Airbus A321. Но так как они выполняются совместно с туроператорами, билеты можно купить только вместе с полным туром. Самостоятельно этого сделать нельзя.