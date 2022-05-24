24 мая 2022

Для пермяков удвоили число авиарейсов в Турцию

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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, турецкие авиалинии, turkish airlines, ямал
Turkish Airlines расширяет предложение для пермяков Фото:

Улететь из Перми на в турецкую Анталью можно будет дважды в день, но билетов в свободной продаже нет. Ранее Turkish Airlines планировала совершать только по одному ежедневному рейсу, который организует вместе туроператорами.

«Авиакомпания Turkish Airlines анонсировала дополнительные рейсы по маршруту Пермь — Анталья — Пермь. С 28 мая по 30 июня перевозчик будет выполнять в день по два рейса в Турцию вместо одного», — пишет Business-class со ссылкой на представителей турфирм.

Ранее URA.RU сообщало, что Turkish Airlines планирует ежедневные перелеты из Перми в Анталью на самолетах Airbus A321. Но так как они выполняются совместно с туроператорами, билеты можно купить только вместе с полным туром. Самостоятельно этого сделать нельзя.

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Улететь из Перми на в турецкую Анталью можно будет дважды в день, но билетов в свободной продаже нет. Ранее Turkish Airlines планировала совершать только по одному ежедневному рейсу, который организует вместе туроператорами. «Авиакомпания Turkish Airlines анонсировала дополнительные рейсы по маршруту Пермь — Анталья — Пермь. С 28 мая по 30 июня перевозчик будет выполнять в день по два рейса в Турцию вместо одного», — пишет Business-class со ссылкой на представителей турфирм. Ранее URA.RU сообщало, что Turkish Airlines планирует ежедневные перелеты из Перми в Анталью на самолетах Airbus A321. Но так как они выполняются совместно с туроператорами, билеты можно купить только вместе с полным туром. Самостоятельно этого сделать нельзя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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