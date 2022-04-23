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Совершать авиаперелеты из Перми в Турцию можно будет каждый день

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Городской жанр. Пермь, уральские авиалинии, самолет
Улететь в Турцию можно будет 30 апреля Фото:

Авиакомпания Turkish Airlines планирует запустить ежедневные перелеты из Перми в сторону турецкого курорта Анталья. Расписание авиарейсов размещено на сайте аэропорта «Большое Савино».

«Авиакомпания: Turkish Airlines, Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс», — выдает поисковик на сайте аэропорта при заполнении соответствующих форм. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A321. Вылет запланирован на 3 часа ночи. Время в пути составит чуть более 4 часов.

Ежедневные перелеты в Турцию авиакомпания будет совершать в период с 28 мая по 17 октября. После чего до конца октября количество рейсов вновь снизится до трех раз в неделю.

URA.RU писало ранее о старте продажи билетов пермским аэропортом на рейсы в Анталью после перерыва. Первый полет запланирован на 30 апреля.

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Авиакомпания Turkish Airlines планирует запустить ежедневные перелеты из Перми в сторону турецкого курорта Анталья. Расписание авиарейсов размещено на сайте аэропорта «Большое Савино». «Авиакомпания: Turkish Airlines, Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс», — выдает поисковик на сайте аэропорта при заполнении соответствующих форм. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A321. Вылет запланирован на 3 часа ночи. Время в пути составит чуть более 4 часов. Ежедневные перелеты в Турцию авиакомпания будет совершать в период с 28 мая по 17 октября. После чего до конца октября количество рейсов вновь снизится до трех раз в неделю. URA.RU писало ранее о старте продажи билетов пермским аэропортом на рейсы в Анталью после перерыва. Первый полет запланирован на 30 апреля.
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