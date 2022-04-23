Совершать авиаперелеты из Перми в Турцию можно будет каждый день

24 апреля 2022 в 01:35 Размер текста - 17 +

Улететь в Турцию можно будет 30 апреля Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Авиакомпания Turkish Airlines планирует запустить ежедневные перелеты из Перми в сторону турецкого курорта Анталья. Расписание авиарейсов размещено на сайте аэропорта «Большое Савино». «Авиакомпания: Turkish Airlines, Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс», — выдает поисковик на сайте аэропорта при заполнении соответствующих форм. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A321. Вылет запланирован на 3 часа ночи. Время в пути составит чуть более 4 часов. Ежедневные перелеты в Турцию авиакомпания будет совершать в период с 28 мая по 17 октября. После чего до конца октября количество рейсов вновь снизится до трех раз в неделю. URA.RU писало ранее о старте продажи билетов пермским аэропортом на рейсы в Анталью после перерыва. Первый полет запланирован на 30 апреля. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Авиакомпания Turkish Airlines планирует запустить ежедневные перелеты из Перми в сторону турецкого курорта Анталья. Расписание авиарейсов размещено на сайте аэропорта «Большое Савино». «Авиакомпания: Turkish Airlines, Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс», — выдает поисковик на сайте аэропорта при заполнении соответствующих форм. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A321. Вылет запланирован на 3 часа ночи. Время в пути составит чуть более 4 часов. Ежедневные перелеты в Турцию авиакомпания будет совершать в период с 28 мая по 17 октября. После чего до конца октября количество рейсов вновь снизится до трех раз в неделю. URA.RU писало ранее о старте продажи билетов пермским аэропортом на рейсы в Анталью после перерыва. Первый полет запланирован на 30 апреля.