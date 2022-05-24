В Екатеринбурге до середины лета перекроют крупную улицу

25 мая 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Улицу перекроют для благоустройства придомовой территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге перекроют часть улицы Хасановской из-за ремонта дороги и придомовых работ по благоустройству. Об этом сообщили на официальном сайте города. «Закроют движение транспорта по улице Хасановской на участке от дома № 22 на указанной улице до улицы Шаумяна», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте. Дорога будет перекрыта большую часть лета — с 14 июня по 31 июля. Это необходимо, чтобы провести благоустройство дома на Хасановской и ремонт дороги. Объехать перекрытый участок можно будет по соседним улицам. Водителям рекомендуют заранее продумать маршрут поездки. Ранее сообщалось о перекрытии части улицы Серафимы Дерябиной из-за строительства трамвайной ветки, соединяющей Академический район с остальной частью города. Ремонт дороги был продлен до 31 августа. Фото: Яндекс карты

В Екатеринбурге перекроют часть улицы Хасановской из-за ремонта дороги и придомовых работ по благоустройству. Об этом сообщили на официальном сайте города. «Закроют движение транспорта по улице Хасановской на участке от дома № 22 на указанной улице до улицы Шаумяна», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте. Дорога будет перекрыта большую часть лета — с 14 июня по 31 июля. Это необходимо, чтобы провести благоустройство дома на Хасановской и ремонт дороги. Объехать перекрытый участок можно будет по соседним улицам. Водителям рекомендуют заранее продумать маршрут поездки. Ранее сообщалось о перекрытии части улицы Серафимы Дерябиной из-за строительства трамвайной ветки, соединяющей Академический район с остальной частью города. Ремонт дороги был продлен до 31 августа.