24 мая 2022

В Екатеринбурге до середины лета перекроют крупную улицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, ремонт теплотрассы, замена труб, ремонт трубопровода, лето в городе, летний ремонт
Улицу перекроют для благоустройства придомовой территории Фото:

В Екатеринбурге перекроют часть улицы Хасановской из-за ремонта дороги и придомовых работ по благоустройству. Об этом сообщили на официальном сайте города.

«Закроют движение транспорта по улице Хасановской на участке от дома № 22 на указанной улице до улицы Шаумяна», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте. Дорога будет перекрыта большую часть лета — с 14 июня по 31 июля.

Это необходимо, чтобы провести благоустройство дома на Хасановской и ремонт дороги. Объехать перекрытый участок можно будет по соседним улицам. Водителям рекомендуют заранее продумать маршрут поездки.

Ранее сообщалось о перекрытии части улицы Серафимы Дерябиной из-за строительства трамвайной ветки, соединяющей Академический район с остальной частью города. Ремонт дороги был продлен до 31 августа.

Фото:
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В Екатеринбурге перекроют часть улицы Хасановской из-за ремонта дороги и придомовых работ по благоустройству. Об этом сообщили на официальном сайте города. «Закроют движение транспорта по улице Хасановской на участке от дома № 22 на указанной улице до улицы Шаумяна», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте. Дорога будет перекрыта большую часть лета — с 14 июня по 31 июля. Это необходимо, чтобы провести благоустройство дома на Хасановской и ремонт дороги. Объехать перекрытый участок можно будет по соседним улицам. Водителям рекомендуют заранее продумать маршрут поездки. Ранее сообщалось о перекрытии части улицы Серафимы Дерябиной из-за строительства трамвайной ветки, соединяющей Академический район с остальной частью города. Ремонт дороги был продлен до 31 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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