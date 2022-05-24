В Челябинске создали одежду с помощью искусственного интеллекта Фото: Илья Московец © URA.RU

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Дизайнер из Челябинска Ксения Герц использовала нейросеть Сбербанка, чтобы соединить в одежде физический и виртуальный миры. В коллекцию вошли фотопринты из шорт-листа фестиваля в Каннах, сообщила URA.RU пресс-служба стартап-инкубатора «Корпус».

«Для создания фона Ксения использовала генератор Сбербанка — ruDALL-E. В нем задала текстовые запросы „разрыв ветки деревьев“, „крапчатый полосатый усеянный однотонный“, ряд других и получила их визуализацию», — рассказали в «Корпусе».

В коллекцию включили фотопринты, которые создал генератор паттернов стартап-инкубатора «Корпус». Фирменный стиль «Корпуса» моделирует взаимное влияние элементов системы по типу клеточного автомата. Дизайн завоевал гран-при Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый квадрат» и попал в шорт-лист фестиваля «Каннские львы».

По словам основателя стартап-инкубатора «Корпус» Дмитрия Широносова, эксперимент челябинского дизайнера демонстрирует вектор будущего развития не только моды, но и дизайна в целом. Это ускоряет процесс разработки, когда не надо создавать узоры вручную: машина может сгенерировать сколь угодно много визуальных вариантов.

Для многих отраслей сегодня актуальны вопросы импортозамещения. Это программа, объявленная правительством России для минимизации действия экономических санкций ряда стран. После заявлений представителей различных брендов в сферах производства одежды и IT замена иностранных аналогов на российские решает вопрос сохранения товарного ассортимента.