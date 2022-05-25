На челябинской базе отдыха сгорела столовая. Фото

26 мая 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

В ликвидации пожара участвовало три бригады пожарных из близлежащих населенных пунктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Саткой (Челябинская область) на базе отдыха в поселке Зюраткуль загорелось здание столовой. Как сообщили URA.RU в пожарно-спасательном отряде Златоуста, в ликвидации участвовали три бригады пожарных. «В поселке Зюраткуль сгорела столовая базы отдыха. В тушении участвовали пожарные бригады из Сатки, из Бердяуша и Бакала. К моменту прибытия профессионалов пламенем было объято все деревянное двухэтажное здание площадью 200 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе пожарно-спасательного отряда. В отряде добавили, что для ликвидации пожара потребовалось 40 кубов воды, которую пришлось брать из реки Большая Сатка. Причину пожара связывают с электропроводкой. В деле предстоит разобраться органам дознания. Ранее сгорело нежилое здание на базе отдыха «Заря» в Кунашакском районе. Никто из сотрудников и гостей базы отдыха не пострадал. Возгорание могло произойти из-за проблем с проводкой Фото: «1 Пожарно-спасательный отряд, г. Златоуст» в «ВКонтакте» В ликвидации пожара участвовали бригады из трех населенных пунктов Фото: «1 Пожарно-спасательный отряд, г. Златоуст» в «ВКонтакте»

Под Саткой (Челябинская область) на базе отдыха в поселке Зюраткуль загорелось здание столовой. Как сообщили URA.RU в пожарно-спасательном отряде Златоуста, в ликвидации участвовали три бригады пожарных. «В поселке Зюраткуль сгорела столовая базы отдыха. В тушении участвовали пожарные бригады из Сатки, из Бердяуша и Бакала. К моменту прибытия профессионалов пламенем было объято все деревянное двухэтажное здание площадью 200 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе пожарно-спасательного отряда. В отряде добавили, что для ликвидации пожара потребовалось 40 кубов воды, которую пришлось брать из реки Большая Сатка. Причину пожара связывают с электропроводкой. В деле предстоит разобраться органам дознания. Ранее сгорело нежилое здание на базе отдыха «Заря» в Кунашакском районе. Никто из сотрудников и гостей базы отдыха не пострадал.