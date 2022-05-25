25 мая 2022

На челябинской базе отдыха сгорела столовая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожарный, пожар, огонь, огнеборец
В ликвидации пожара участвовало три бригады пожарных из близлежащих населенных пунктов Фото:

Под Саткой (Челябинская область) на базе отдыха в поселке Зюраткуль загорелось здание столовой. Как сообщили URA.RU в пожарно-спасательном отряде Златоуста, в ликвидации участвовали три бригады пожарных.

«В поселке Зюраткуль сгорела столовая базы отдыха. В тушении участвовали пожарные бригады из Сатки, из Бердяуша и Бакала. К моменту прибытия профессионалов пламенем было объято все деревянное двухэтажное здание площадью 200 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе пожарно-спасательного отряда.

В отряде добавили, что для ликвидации пожара потребовалось 40 кубов воды, которую пришлось брать из реки Большая Сатка. Причину пожара связывают с электропроводкой. В деле предстоит разобраться органам дознания.

Ранее сгорело нежилое здание на базе отдыха «Заря» в Кунашакском районе. Никто из сотрудников и гостей базы отдыха не пострадал.

Возгорание могло произойти из-за проблем с проводкой
Фото:
В ликвидации пожара участвовали бригады из трех населенных пунктов
Фото:
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Под Саткой (Челябинская область) на базе отдыха в поселке Зюраткуль загорелось здание столовой. Как сообщили URA.RU в пожарно-спасательном отряде Златоуста, в ликвидации участвовали три бригады пожарных. «В поселке Зюраткуль сгорела столовая базы отдыха. В тушении участвовали пожарные бригады из Сатки, из Бердяуша и Бакала. К моменту прибытия профессионалов пламенем было объято все деревянное двухэтажное здание площадью 200 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе пожарно-спасательного отряда. В отряде добавили, что для ликвидации пожара потребовалось 40 кубов воды, которую пришлось брать из реки Большая Сатка. Причину пожара связывают с электропроводкой. В деле предстоит разобраться органам дознания. Ранее сгорело нежилое здание на базе отдыха «Заря» в Кунашакском районе. Никто из сотрудников и гостей базы отдыха не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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