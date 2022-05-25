Дума ХМАО разрешила губернатору увольнять мэров

26 мая 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова получила возможность отправлять мэров в отставку Фото: Александр Григоренко © URA.RU У губернатора ХМАО Натальи Комаровой появилось право увольнять глав муниципалитетов. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания окружного парламента заявила председатель Думы Югры Борис Хохряков, передает корреспондент URA.RU. «У губернатора появляется право на наличие оснований внести предупреждение, объявить выговор или отрешить от должности главу муниципального образования. Право обращаться в представительный орган муниципального образования с представлением об удалении главы муниципального образования в отставку», — рассказал Хохряков. Эти положения уже прописаны в федеральном законе «Об общих принципах организации публичной власти», а окружные депутаты привели окружное законодательство в соответствие с федеральным. Изменения также коснулись и полномочий окружного парламента. Депутаты теперь могут заслушивать на заседаниях мэров, а также председателей местных дум. Чиновники должны будут отчитываться перед ними о проделанной работе. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы ХМАО лишили югорчан права отзывать губернатора с должности. Это решение было принято большинство голосов, несмотря на то, что оппозиционные партии были против.

У губернатора ХМАО Натальи Комаровой появилось право увольнять глав муниципалитетов. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания окружного парламента заявила председатель Думы Югры Борис Хохряков, передает корреспондент URA.RU. «У губернатора появляется право на наличие оснований внести предупреждение, объявить выговор или отрешить от должности главу муниципального образования. Право обращаться в представительный орган муниципального образования с представлением об удалении главы муниципального образования в отставку», — рассказал Хохряков. Эти положения уже прописаны в федеральном законе «Об общих принципах организации публичной власти», а окружные депутаты привели окружное законодательство в соответствие с федеральным. Изменения также коснулись и полномочий окружного парламента. Депутаты теперь могут заслушивать на заседаниях мэров, а также председателей местных дум. Чиновники должны будут отчитываться перед ними о проделанной работе. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы ХМАО лишили югорчан права отзывать губернатора с должности. Это решение было принято большинство голосов, несмотря на то, что оппозиционные партии были против.