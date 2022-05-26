Сетевые гиганты начнут продавать новый продукт от фермеров Перми

Упаковка соли в пермских магазинах будет стоить 54 рубля Фото: Сергей Горланов © URA.RU

Пермская ферма «Белый гусь» запустила новое производство соли крупного помола. Новый продукт будет продаваться в местных магазинах федеральных торговых сетей.

«Мы уже почти договорились о поставках в торговые сети „Семья“ и Metro. Также ведем переговоры с „Лентой“ и „Магнитом“. Для начала будем продавать чистую соль, а если она понравится покупателям, то начнем выпускать соль с различными приправами, например, с тимьяном», — рассказали URA.RU фермеры.

Фермеры планируют поставлять ритейлерам около 3 тонн готовой продукции в месяц. Вес одной упаковки — 800 граммов, примерная цена в магазине — 54 рубля.

Каменная пищевая соль высшего сорта 2 помола представляет собой продукт с высоким содержанием хлорида натрия. Она добывается на карьерах, поэтому чистая, с минимальным уровнем влаги. Такую соль часто используют в рыбной промышленности, а также для принятия солевых ванн.