В Сургуте с воздуха ищут дачников, разводящих костры

29 мая 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС призывают жителей не разводить костры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ходе еженедельных рейдов сотрудники МЧС проверяют дачные кооперативы в Сургуте. Для фиксации нарушений правил противопожарной безопасности в ведомстве используют дрон. «С помощью квадрокоптера сначала осматриваем территории с воздуха. Если замечаем задымление или какой-то очаг, выезжаем на место», — приводит слова дознавателя ГУ МЧС по ХМАО Рустама Файзулина «Сургутинформтв». Спасатели предупреждают, что 30 и 31 мая в Сургутском, Нижневартовском и Нефтеюганском районах ожидается жаркая погода. В связи с этим сотрудники МЧС призывают жителей не разводить костры, а также не жечь траву и мусор. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО придет тридцатиградусная жара. В начале мая в районах округа вводили противопожарный режим.

В ходе еженедельных рейдов сотрудники МЧС проверяют дачные кооперативы в Сургуте. Для фиксации нарушений правил противопожарной безопасности в ведомстве используют дрон. «С помощью квадрокоптера сначала осматриваем территории с воздуха. Если замечаем задымление или какой-то очаг, выезжаем на место», — приводит слова дознавателя ГУ МЧС по ХМАО Рустама Файзулина «Сургутинформтв». Спасатели предупреждают, что 30 и 31 мая в Сургутском, Нижневартовском и Нефтеюганском районах ожидается жаркая погода. В связи с этим сотрудники МЧС призывают жителей не разводить костры, а также не жечь траву и мусор. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО придет тридцатиградусная жара. В начале мая в районах округа вводили противопожарный режим.