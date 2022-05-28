В Сургуте с воздуха ищут дачников, разводящих костры

Сотрудники МЧС призывают жителей не разводить костры
В ходе еженедельных рейдов сотрудники МЧС проверяют дачные кооперативы в Сургуте. Для фиксации нарушений правил противопожарной безопасности в ведомстве используют дрон.
«С помощью квадрокоптера сначала осматриваем территории с воздуха. Если замечаем задымление или какой-то очаг, выезжаем на место», — приводит слова дознавателя ГУ МЧС по ХМАО Рустама Файзулина «Сургутинформтв».
Спасатели предупреждают, что 30 и 31 мая в Сургутском, Нижневартовском и Нефтеюганском районах ожидается жаркая погода. В связи с этим сотрудники МЧС призывают жителей не разводить костры, а также не жечь траву и мусор.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО придет тридцатиградусная жара. В начале мая в районах округа вводили противопожарный режим.
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