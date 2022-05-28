28 мая 2022
27 мая 2022

В Сургуте с воздуха ищут дачников, разводящих костры

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, ветки, огонь, костер
Сотрудники МЧС призывают жителей не разводить костры Фото:

В ходе еженедельных рейдов сотрудники МЧС проверяют дачные кооперативы в Сургуте. Для фиксации нарушений правил противопожарной безопасности в ведомстве используют дрон.

«С помощью квадрокоптера сначала осматриваем территории с воздуха. Если замечаем задымление или какой-то очаг, выезжаем на место», — приводит слова дознавателя ГУ МЧС по ХМАО Рустама Файзулина «Сургутинформтв».

Спасатели предупреждают, что 30 и 31 мая в Сургутском, Нижневартовском и Нефтеюганском районах ожидается жаркая погода. В связи с этим сотрудники МЧС призывают жителей не разводить костры, а также не жечь траву и мусор.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО придет тридцатиградусная жара. В начале мая в районах округа вводили противопожарный режим.

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В ходе еженедельных рейдов сотрудники МЧС проверяют дачные кооперативы в Сургуте. Для фиксации нарушений правил противопожарной безопасности в ведомстве используют дрон. «С помощью квадрокоптера сначала осматриваем территории с воздуха. Если замечаем задымление или какой-то очаг, выезжаем на место», — приводит слова дознавателя ГУ МЧС по ХМАО Рустама Файзулина «Сургутинформтв». Спасатели предупреждают, что 30 и 31 мая в Сургутском, Нижневартовском и Нефтеюганском районах ожидается жаркая погода. В связи с этим сотрудники МЧС призывают жителей не разводить костры, а также не жечь траву и мусор. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО придет тридцатиградусная жара. В начале мая в районах округа вводили противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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