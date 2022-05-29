Проверка показала, что в случившемся виновата повар школьной столовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Верх-Юсьва (Коми-Пермяцкий округ, Пермский край) в школьной столовой учащихся начальных классов накормили кашей с червями. Фотографию блюда, в котором оказались личинки, на свой странице во «ВКонтакте» разместила учитель школы Мария Трушникова. После того с проверкой в школы прибыли сотрудники администрации Кудымкарского муниципального округа, которые попросили педагога удались пост из соцсетей.

«На следующий же день [после публикации поста] нами заинтересовалась прокуратура и Роспотребнадзор, начались проверки. Приезжали сотрудники администрации Кудымкарского округа, беседовали с нами, просили писать докладные записки на имя директора для того, чтобы директор разобрался в ситуации. Пост во «ВКонтакте же настойчиво просили удалить как с группы, так и с личной страницы», — пишет издание «Парма-Новости».

При этом руководство школы, а также чиновники «ругали преподавателей за то, что они вынесли сор из избы». Свою проверку в школе начали представители Роспотребнадзора. Они выяснили, что в случившемся виновата повар школьной столовой. Она «заметила червей, но все равно продолжила варить кашу».

Индивидуальный предприниматель Анатолий Четин, оказывающий услуги по организации питания в школе, заявил, что повару объявлен выговор, но решение о ее увольнении пока не принято. Сам предприниматель продолжит кормить детей в столовой школы Верх-Юсьвы. Контракт с ним учебное заведение заключило до конца 2022 года.

В пресс-службе Управления Роспоребнадзора по Пермскому краю URA.RU пояснили, что ведомство провело в школе проверку совместно с прокуратурой Кудымкара. «По результатам проверочных мероприятий выявлены нарушения в технологии приготовления каши по технологической карте. Не велась ежедневная регистрация показателей влажностного режима хранения крупы. Специалистами Роспотребнадзора материалы проверки переданы в прокуратуру г. Кудымкара», — заявили в надзорном ведомстве.