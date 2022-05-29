Мэр Перми подключился к скандалу с массовым отравлением детей

В мэрии проверят, осуществлялся ли за подрядчиком контроль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Перми Алексей Демкин поручил проверить, как руководство дошкольных учреждений контролирует поставщика питания после массового отравления в детсаду № 407. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Алексей Демкин поручил департаменту образования проверить, каким образом осуществляется контроль со стороны руководства учреждений работы этого поставщика», — сообщает в пресс-службе администрации города. По факту массового отравления детей уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». До этого проверку по факту отравления проводили сотрудники Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU сообщало, что родители отравившихся детей возмущены тем, что подрядчик продолжает поставлять питание в детский сад. После проверки Роспотребнадзора на ООО «Пилигримм» был наложен штраф в размере 5500 рублей, однако деятельность организации не приостановлена.