Челябинец попал в реанимацию после травмы

Сварщика придавило жаткой во время ремонта комбайна. Теперь он в реанимации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сварщик из Варненского района (Челябинская область) получил травму на производстве. На работника сельхозпредприятия ООО «Заозерный», которое входит в агрохолдинг «Равис», упала жатка (машина для скашивания сельхозкультур) во время ремонта комбайна.

«Парнишка работает сварщиком, с супругой не расписаны, трое детей. Его увезли в реанимацию, до сих пор в себя не приходит. Сказали, что якобы с похмелья, но у кого-то сердечко не выдержало и супруге рассказали, что придавило его жаткой от комбайна», — сообщил URA.RU знакомый пострадавшего, пожелавший остаться неизвестным.

Он уточнил, что ЧП произошло 28 мая в подсобном хозяйстве агрофирмы «Равис» в селе Красный Октябрь. В результате полученной травмы мужчина потерял сознание, его увезли на скорой. Медики сообщили родным, что основные жизненные показатели пострадавшего в норме, однако он находится в медикаментозном сне. По словам гражданской жены пострадавшего, представители предприятия сначала сообщили медикам, что рабочий был с похмелья и упал с комбайна. Однако очевидцы утверждают, что его придавило жаткой.

Корреспондент URA.RU связался по телефону с руководителем агрохолдинга «Равис» Андреем Косиловым. Тот ответил, что проходит лечение и временно не занимается делами предприятия. Старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков на запрос о возможной проверке предприятия в связи с несчастным случаем не ответил в течение трех дней.

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