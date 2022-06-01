Власти Перми запретили школьникам брать в лагерь порно и нунчаки

02 июня 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Перед поездкой детям надо напомнить правила совместного проживания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю составило списки вещей, которые родители должны положить с собой детям в летний лагерь. И указали, что запрещено брать с собой алкоголь, порнографию, нунчаки, лазерные указки, одежду с агрессивными надписями. Не рекомендуются газировки и «бичпакеты». Информация опубликована на сайте ведомства. «Перед поездкой в лагерь ребенку необходимо объяснить, что ему предстоит жить с другими детьми, и напомнить о правилах совместного проживания», — говорится в сообщении. Специалисты не советуют давать с собой детям скоропортящиеся продукты, лимонады, консервы, домашнюю еду, а также еду быстрого приготовления. Это связано с тем, что «дети получают весь необходимый объем питательных веществ в лагере». В списках запрещенных вещей — алкоголь, сигареты, лекарства, предметы для азартных игр (в том числе, карты), одежду с агрессивными и неприличными надписями, лазерные указки, порнографическую и экстремистскую продукцию, ножи. Количество нужных в лагере вещей нужно рассчитывать исходя из длительности смены. Отдельно надо предусмотреть белую футболку «для прощальных пожеланий». Список нужно составить заранее в двух экземплярах: один надо положить в чемодан ребенку. Советы родителям от Роспотребнадзора: что положить ребенку в лагерь Фото: Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю составило списки вещей, которые родители должны положить с собой детям в летний лагерь. И указали, что запрещено брать с собой алкоголь, порнографию, нунчаки, лазерные указки, одежду с агрессивными надписями. Не рекомендуются газировки и «бичпакеты». Информация опубликована на сайте ведомства. «Перед поездкой в лагерь ребенку необходимо объяснить, что ему предстоит жить с другими детьми, и напомнить о правилах совместного проживания», — говорится в сообщении. Специалисты не советуют давать с собой детям скоропортящиеся продукты, лимонады, консервы, домашнюю еду, а также еду быстрого приготовления. Это связано с тем, что «дети получают весь необходимый объем питательных веществ в лагере». В списках запрещенных вещей — алкоголь, сигареты, лекарства, предметы для азартных игр (в том числе, карты), одежду с агрессивными и неприличными надписями, лазерные указки, порнографическую и экстремистскую продукцию, ножи. Количество нужных в лагере вещей нужно рассчитывать исходя из длительности смены. Отдельно надо предусмотреть белую футболку «для прощальных пожеланий». Список нужно составить заранее в двух экземплярах: один надо положить в чемодан ребенку.