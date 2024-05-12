В Березниках начали следить за провалами со спутников

Спутники помогут ученым отследить оседания земной поверхности в Березниках Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ученые проследят за оседанием грунта в Березниках Пермского края, где за последние годы образовалось несколько провалов. Мониторинг будет осуществляться с помощью спутников, сообщается на сайте администрации города.

«Начаты работы по площадному мониторингу за оседаниями земной поверхности с использованием спутниковой радарной технологии. Проекта реализуется Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (Москва) совместно с Горным институтом УрО РАН», — информирует администрация Березников.

Ранее ученый Пермского Политеха Виктория Тютикова нашла способ для более точного определения деформации земной поверхности. Она подсчитала оптимальное количество проведения зондирования с помощью спутников. Для предотвращения техногенных катастроф, подобных той, что произошла в Березниках, ученые применяют различные измерения, расчеты и наблюдения. Об одном из них рассказывало URA.RU.