12 мая 2024

В Березниках начали следить за провалами со спутников

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора в Березники на Бератон и встреча с ЕР. Пермь
Спутники помогут ученым отследить оседания земной поверхности в Березниках Фото:

Ученые проследят за оседанием грунта в Березниках Пермского края, где за последние годы образовалось несколько провалов. Мониторинг будет осуществляться с помощью спутников, сообщается на сайте администрации города.

«Начаты работы по площадному мониторингу за оседаниями земной поверхности с использованием спутниковой радарной технологии. Проекта реализуется Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (Москва) совместно с Горным институтом УрО РАН», — информирует администрация Березников.

Ранее ученый Пермского Политеха Виктория Тютикова нашла способ для более точного определения деформации земной поверхности. Она подсчитала оптимальное количество проведения зондирования с помощью спутников. Для предотвращения техногенных катастроф, подобных той, что произошла в Березниках, ученые применяют различные измерения, расчеты и наблюдения. Об одном из них рассказывало URA.RU.

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Ученые проследят за оседанием грунта в Березниках Пермского края, где за последние годы образовалось несколько провалов. Мониторинг будет осуществляться с помощью спутников, сообщается на сайте администрации города. «Начаты работы по площадному мониторингу за оседаниями земной поверхности с использованием спутниковой радарной технологии. Проекта реализуется Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (Москва) совместно с Горным институтом УрО РАН», — информирует администрация Березников. Ранее ученый Пермского Политеха Виктория Тютикова нашла способ для более точного определения деформации земной поверхности. Она подсчитала оптимальное количество проведения зондирования с помощью спутников. Для предотвращения техногенных катастроф, подобных той, что произошла в Березниках, ученые применяют различные измерения, расчеты и наблюдения. Об одном из них рассказывало URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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