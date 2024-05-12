Блинкен: США готовы ускорить военные поставки Киеву ради создания угрозы в Крыму

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Энтони Блинкен,  stock
Блинкен заявил, что США ускоряют военные поставки Киеву ради создания угрозы в Крыму Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки намерены ускорить военные поставки на Украину, чтобы помочь Киеву держать ВС РФ под угрозой, в том числе и в Крыму. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен CBS News.

«Мы делаем все, что можем, чтобы ускорить оказание помощь. <…> Я убежден, что Украина может эффективно удерживать линию на востоке, она может и дальше настаивать на достигнутых для себя преимуществах на Черном море, а также держать российские силы под угрозой, в том числе в Крыму», — заявил Блинкен американской телерадиокомпании. По его словам, США предоставляют Украине необходимые системы вооружений для достижения этих целей.

Ранее США заявили, что отправят новый пакет помощи украинским солдатам в размере 400 млн долларов, передает RT. Такое решение принял президент Штатов Джо Байден. Он же поручил Блинкену контроль за расходованием выделенных средств.

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Соединенные Штаты Америки намерены ускорить военные поставки на Украину, чтобы помочь Киеву держать ВС РФ под угрозой, в том числе и в Крыму. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен CBS News. «Мы делаем все, что можем, чтобы ускорить оказание помощь. <…> Я убежден, что Украина может эффективно удерживать линию на востоке, она может и дальше настаивать на достигнутых для себя преимуществах на Черном море, а также держать российские силы под угрозой, в том числе в Крыму», — заявил Блинкен американской телерадиокомпании. По его словам, США предоставляют Украине необходимые системы вооружений для достижения этих целей. Ранее США заявили, что отправят новый пакет помощи украинским солдатам в размере 400 млн долларов, передает RT. Такое решение принял президент Штатов Джо Байден. Он же поручил Блинкену контроль за расходованием выделенных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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