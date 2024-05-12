Блинкен: США готовы ускорить военные поставки Киеву ради создания угрозы в Крыму

12 мая 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Блинкен заявил, что США ускоряют военные поставки Киеву ради создания угрозы в Крыму Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки намерены ускорить военные поставки на Украину, чтобы помочь Киеву держать ВС РФ под угрозой, в том числе и в Крыму. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен CBS News. «Мы делаем все, что можем, чтобы ускорить оказание помощь. <…> Я убежден, что Украина может эффективно удерживать линию на востоке, она может и дальше настаивать на достигнутых для себя преимуществах на Черном море, а также держать российские силы под угрозой, в том числе в Крыму», — заявил Блинкен американской телерадиокомпании . По его словам, США предоставляют Украине необходимые системы вооружений для достижения этих целей. Ранее США заявили, что отправят новый пакет помощи украинским солдатам в размере 400 млн долларов, передает RT. Такое решение принял президент Штатов Джо Байден. Он же поручил Блинкену контроль за расходованием выделенных средств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки намерены ускорить военные поставки на Украину, чтобы помочь Киеву держать ВС РФ под угрозой, в том числе и в Крыму. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен CBS News. «Мы делаем все, что можем, чтобы ускорить оказание помощь. <…> Я убежден, что Украина может эффективно удерживать линию на востоке, она может и дальше настаивать на достигнутых для себя преимуществах на Черном море, а также держать российские силы под угрозой, в том числе в Крыму», — заявил Блинкен американской телерадиокомпании. По его словам, США предоставляют Украине необходимые системы вооружений для достижения этих целей. Ранее США заявили, что отправят новый пакет помощи украинским солдатам в размере 400 млн долларов, передает RT. Такое решение принял президент Штатов Джо Байден. Он же поручил Блинкену контроль за расходованием выделенных средств.