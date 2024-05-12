Путевки из Перми в Турцию за год подорожали на треть

13 мая 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Отдых в Турции популярен у россиян Фото: Ритис Бараускас © URA.RU По итогам первого квартала 2024 года стоимость туров из Перми в Турцию выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 30%. Таковы данные Росстата. «Средняя стоимость поездки в Турцию из Перми по итогам первого квартала 2024 года составила 70 663 рубля. Это на 30% больше, чем в январе — марте годом ранее (54 090 рублей)», — пишет Business Class, основываясь на данных Росстата. Ранее URA.RU рассказывало, что в мае цены значительно снизились — до уровня 2019 года. Отдохнуть можно от 47,2 тысячи рублей на двоих. Турагенты связали это с увеличением количества рейсов из Перми в Турцию. Но к июню цены снова поднимутся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По итогам первого квартала 2024 года стоимость туров из Перми в Турцию выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 30%. Таковы данные Росстата. «Средняя стоимость поездки в Турцию из Перми по итогам первого квартала 2024 года составила 70 663 рубля. Это на 30% больше, чем в январе — марте годом ранее (54 090 рублей)», — пишет Business Class, основываясь на данных Росстата. Ранее URA.RU рассказывало, что в мае цены значительно снизились — до уровня 2019 года. Отдохнуть можно от 47,2 тысячи рублей на двоих. Турагенты связали это с увеличением количества рейсов из Перми в Турцию. Но к июню цены снова поднимутся.