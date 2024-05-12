12 мая 2024
11 мая 2024

Путевки из Перми в Турцию за год подорожали на треть

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция 2020. Пермь, турфирма, турция, путешествия, туристическое агентство, отдых, туризм, турбюро
Отдых в Турции популярен у россиян Фото:

По итогам первого квартала 2024 года стоимость туров из Перми в Турцию выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 30%. Таковы данные Росстата.

«Средняя стоимость поездки в Турцию из Перми по итогам первого квартала 2024 года составила 70 663 рубля. Это на 30% больше, чем в январе — марте годом ранее (54 090 рублей)», — пишет Business Class, основываясь на данных Росстата.

Ранее URA.RU рассказывало, что в мае цены значительно снизились — до уровня 2019 года. Отдохнуть можно от 47,2 тысячи рублей на двоих. Турагенты связали это с увеличением количества рейсов из Перми в Турцию. Но к июню цены снова поднимутся.

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По итогам первого квартала 2024 года стоимость туров из Перми в Турцию выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 30%. Таковы данные Росстата. «Средняя стоимость поездки в Турцию из Перми по итогам первого квартала 2024 года составила 70 663 рубля. Это на 30% больше, чем в январе — марте годом ранее (54 090 рублей)», — пишет Business Class, основываясь на данных Росстата. Ранее URA.RU рассказывало, что в мае цены значительно снизились — до уровня 2019 года. Отдохнуть можно от 47,2 тысячи рублей на двоих. Турагенты связали это с увеличением количества рейсов из Перми в Турцию. Но к июню цены снова поднимутся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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