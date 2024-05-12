Ольга Бузова выступит на частной вечеринке в Перми

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова выступит в Перми. Увидеть ее смогут только гости закрытой частной вечеринки. Это следует из расписания агентства «Империя музыки», которое занимается организацией выступлений звезд.
«16 мая. Организация выступления певицы и телеведущей Ольги Бузовой в частном мероприятии в городе Пермь», — указано на сайте агентства. Информация о том, где и для кого Бузова будет выступать, не раскрывается.
В декабре 2023 года, как рассказывало URA.RU, Бузова развлекала гостей на юбилее пермского депутата Владимира Плотникова. Политик даже обещал удочерить певицу.
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