Ольга Бузова выступит на частной вечеринке в Перми

13 мая 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

Ольга Бузова приедет в Пермь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова выступит в Перми. Увидеть ее смогут только гости закрытой частной вечеринки. Это следует из расписания агентства «Империя музыки», которое занимается организацией выступлений звезд. «16 мая. Организация выступления певицы и телеведущей Ольги Бузовой в частном мероприятии в городе Пермь», — указано на сайте агентства. Информация о том, где и для кого Бузова будет выступать, не раскрывается. В декабре 2023 года, как рассказывало URA.RU, Бузова развлекала гостей на юбилее пермского депутата Владимира Плотникова. Политик даже обещал удочерить певицу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова выступит в Перми. Увидеть ее смогут только гости закрытой частной вечеринки. Это следует из расписания агентства «Империя музыки», которое занимается организацией выступлений звезд. «16 мая. Организация выступления певицы и телеведущей Ольги Бузовой в частном мероприятии в городе Пермь», — указано на сайте агентства. Информация о том, где и для кого Бузова будет выступать, не раскрывается. В декабре 2023 года, как рассказывало URA.RU, Бузова развлекала гостей на юбилее пермского депутата Владимира Плотникова. Политик даже обещал удочерить певицу.