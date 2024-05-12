12 мая 2024
11 мая 2024

Ольга Бузова выступит на частной вечеринке в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Ольга Бузова. Екатеринбургн, бузова ольга
Ольга Бузова приедет в Пермь Фото:

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова выступит в Перми. Увидеть ее смогут только гости закрытой частной вечеринки. Это следует из расписания агентства «Империя музыки», которое занимается организацией выступлений звезд.

«16 мая. Организация выступления певицы и телеведущей Ольги Бузовой в частном мероприятии в городе Пермь», — указано на сайте агентства. Информация о том, где и для кого Бузова будет выступать, не раскрывается.

В декабре 2023 года, как рассказывало URA.RU, Бузова развлекала гостей на юбилее пермского депутата Владимира Плотникова. Политик даже обещал удочерить певицу.

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Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова выступит в Перми. Увидеть ее смогут только гости закрытой частной вечеринки. Это следует из расписания агентства «Империя музыки», которое занимается организацией выступлений звезд. «16 мая. Организация выступления певицы и телеведущей Ольги Бузовой в частном мероприятии в городе Пермь», — указано на сайте агентства. Информация о том, где и для кого Бузова будет выступать, не раскрывается. В декабре 2023 года, как рассказывало URA.RU, Бузова развлекала гостей на юбилее пермского депутата Владимира Плотникова. Политик даже обещал удочерить певицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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