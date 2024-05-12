12 мая 2024

Бастрыкин заинтересовался жалобой Мизулиной на пермскую школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
За пермскую школьницу взялся следственный комитет Фото:

Центральный аппарат Следственного комитета России получит доклад от пермских коллег о проверке по поводу школьницы из Перми, которая избивает сверстниц. Информацию об издевательствах ранее распространила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Теперь председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о расследовании.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю организована проверка по сообщению соцмедиа о том, что в краевом центре несовершеннолетняя девушка избивает сверстниц 10-14 лет, снимает на видео и выкладывает его в публичное пространство. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает Информационный центр СКР в Telegram.

Ранее URA.RU рассказывало, что информацию об избиении девочек в пермском ТРЦ озвучила Екатерина Мизулина. Она потребовала от правоохранительных органов провести проверку.

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Центральный аппарат Следственного комитета России получит доклад от пермских коллег о проверке по поводу школьницы из Перми, которая избивает сверстниц. Информацию об издевательствах ранее распространила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Теперь председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о расследовании. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю организована проверка по сообщению соцмедиа о том, что в краевом центре несовершеннолетняя девушка избивает сверстниц 10-14 лет, снимает на видео и выкладывает его в публичное пространство. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает Информационный центр СКР в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что информацию об избиении девочек в пермском ТРЦ озвучила Екатерина Мизулина. Она потребовала от правоохранительных органов провести проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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