Бастрыкин заинтересовался жалобой Мизулиной на пермскую школьницу

Центральный аппарат Следственного комитета России получит доклад от пермских коллег о проверке по поводу школьницы из Перми, которая избивает сверстниц. Информацию об издевательствах ранее распространила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Теперь председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о расследовании.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю организована проверка по сообщению соцмедиа о том, что в краевом центре несовершеннолетняя девушка избивает сверстниц 10-14 лет, снимает на видео и выкладывает его в публичное пространство. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает Информационный центр СКР в Telegram.
Ранее URA.RU рассказывало, что информацию об избиении девочек в пермском ТРЦ озвучила Екатерина Мизулина. Она потребовала от правоохранительных органов провести проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Центральный аппарат Следственного комитета России получит доклад от пермских коллег о проверке по поводу школьницы из Перми, которая избивает сверстниц. Информацию об издевательствах ранее распространила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Теперь председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о расследовании. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю организована проверка по сообщению соцмедиа о том, что в краевом центре несовершеннолетняя девушка избивает сверстниц 10-14 лет, снимает на видео и выкладывает его в публичное пространство. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает Информационный центр СКР в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что информацию об избиении девочек в пермском ТРЦ озвучила Екатерина Мизулина. Она потребовала от правоохранительных органов провести проверку.