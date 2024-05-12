12 мая 2024
11 мая 2024

Мизулина ответила на жалобу о пермской девушке, избивающей детей

Мизулина просит правоохранителей проверить информацию об избиениях в пермском ТЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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XII Международный форум безопасного Интернета. Москва, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина заинтересовалась пермскими подростками Фото:

Подписчики Главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной пожаловались ей на несовершеннолетнюю пермячку, которая якобы избивает девочек 10-14 лет и снимает это на видео. Мизулина обратилась в правоохранительные органы.

«Подписчики сообщают, что в Перми несовершеннолетняя девушка избивает сверстниц 10-14 лет, снимает на видео и выкладывает в соцсети. Обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку», — пишет Мизулина в Telegram.

Она приложила скриншоты с жалобой. Судя по словам автора, одно из избиений произошло в ТРЦ «iMall Эспланада». В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю URA.RU сообщили, что «видеозапись о конфликте девочек в одном из торговых центров города» увидели в соцсетях. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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Подписчики Главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной пожаловались ей на несовершеннолетнюю пермячку, которая якобы избивает девочек 10-14 лет и снимает это на видео. Мизулина обратилась в правоохранительные органы. «Подписчики сообщают, что в Перми несовершеннолетняя девушка избивает сверстниц 10-14 лет, снимает на видео и выкладывает в соцсети. Обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку», — пишет Мизулина в Telegram. Она приложила скриншоты с жалобой. Судя по словам автора, одно из избиений произошло в ТРЦ «iMall Эспланада». В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю URA.RU сообщили, что «видеозапись о конфликте девочек в одном из торговых центров города» увидели в соцсетях. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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