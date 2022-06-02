02 июня 2022

Мэрия Челябинска продает недостроенный торгово-офисный комплекс

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Объект был изъят по решению суда Фото:

В Челябинске мэрия выставила на торги недостроенный торгово-офисный комплекс, расположенный на пересечении проспекта Победы и улицы Городской. Объект изъят у собственника по решению суда.

«Изъять у ответчика — ООО „Союз социально-экономического развития“ объект незавершенного строительства площадью 1536,6 квадратных метров, степенью готовности 15%. Объект будет реализован путем продажи с публичных торгов», — сообщается на сайте мэрии.

В ходе обследования участка установлено, что на территории расположен недостроенный торгово-офисный комплекс. Застройка огорожена забором, на которым находятся: строительная техника, морские контейнеры, железобетонные сваи. Первый этаж незавершенного строительством объекта частично перекрыт железобетонными плитами.

Начальная стоимость недостроенного комплекса составляет четыре миллиона двести двенадцать тысяч рублей. Заявки на участие в торгах принимаются с 4 июня по 15 июля. Аукцион пройдет 19 июля.

Ранее мэрия выставила на продажу площади обанкроченной фабрики «Краснодеревщик» на Свердловском тракте, 11. Недостроенный объект также изъят у собственника по решению суда.

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В Челябинске мэрия выставила на торги недостроенный торгово-офисный комплекс, расположенный на пересечении проспекта Победы и улицы Городской. Объект изъят у собственника по решению суда. «Изъять у ответчика — ООО „Союз социально-экономического развития“ объект незавершенного строительства площадью 1536,6 квадратных метров, степенью готовности 15%. Объект будет реализован путем продажи с публичных торгов», — сообщается на сайте мэрии. В ходе обследования участка установлено, что на территории расположен недостроенный торгово-офисный комплекс. Застройка огорожена забором, на которым находятся: строительная техника, морские контейнеры, железобетонные сваи. Первый этаж незавершенного строительством объекта частично перекрыт железобетонными плитами. Начальная стоимость недостроенного комплекса составляет четыре миллиона двести двенадцать тысяч рублей. Заявки на участие в торгах принимаются с 4 июня по 15 июля. Аукцион пройдет 19 июля. Ранее мэрия выставила на продажу площади обанкроченной фабрики «Краснодеревщик» на Свердловском тракте, 11. Недостроенный объект также изъят у собственника по решению суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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