03 июня 2022

Упавшее дерево парализовало движение в центре Копейска

© Служба новостей «URA.RU»
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Тополиный пух. Челябинск, лето, цветение, тополь, пух, аллергия
Ветки тополей часто падают на детские площадки Фото:

Сильный ветер повалил дерево на проезжую часть проспекта Славы в Копейске (Челябинская область), парализовав движение для автомобилистов. Они жалуются, что в непогоду ветки тополей регулярно падают на городские дороги.

«Эти тополя уже давно бы убрали, а вместо них другие деревья посадили. У нас во дворе за две недели три ветки обломились. Последняя на детскую площадку упала, благо, что детишек никого не было», — пишет пользователь Макс Притчин в паблике «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Автомобилисты считают, что тополя в городе пора вырубать

Местная жительница Ольга Радыгина пишет, что подобные происшествия с тополями происходят в городе регулярно. «Пока трагедии не случится, никто реагировать не будет», — сетует она в соцсетях.

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Сильный ветер повалил дерево на проезжую часть проспекта Славы в Копейске (Челябинская область), парализовав движение для автомобилистов. Они жалуются, что в непогоду ветки тополей регулярно падают на городские дороги. «Эти тополя уже давно бы убрали, а вместо них другие деревья посадили. У нас во дворе за две недели три ветки обломились. Последняя на детскую площадку упала, благо, что детишек никого не было», — пишет пользователь Макс Притчин в паблике «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Местная жительница Ольга Радыгина пишет, что подобные происшествия с тополями происходят в городе регулярно. «Пока трагедии не случится, никто реагировать не будет», — сетует она в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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