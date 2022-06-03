Упавшее дерево парализовало движение в центре Копейска

Сильный ветер повалил дерево на проезжую часть проспекта Славы в Копейске (Челябинская область), парализовав движение для автомобилистов. Они жалуются, что в непогоду ветки тополей регулярно падают на городские дороги.
«Эти тополя уже давно бы убрали, а вместо них другие деревья посадили. У нас во дворе за две недели три ветки обломились. Последняя на детскую площадку упала, благо, что детишек никого не было», — пишет пользователь Макс Притчин в паблике «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
Автомобилисты считают, что тополя в городе пора вырубать
Паблик «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонткте»
Местная жительница Ольга Радыгина пишет, что подобные происшествия с тополями происходят в городе регулярно. «Пока трагедии не случится, никто реагировать не будет», — сетует она в соцсетях.
Сильный ветер повалил дерево на проезжую часть проспекта Славы в Копейске (Челябинская область), парализовав движение для автомобилистов. Они жалуются, что в непогоду ветки тополей регулярно падают на городские дороги. «Эти тополя уже давно бы убрали, а вместо них другие деревья посадили. У нас во дворе за две недели три ветки обломились. Последняя на детскую площадку упала, благо, что детишек никого не было», — пишет пользователь Макс Притчин в паблике «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Местная жительница Ольга Радыгина пишет, что подобные происшествия с тополями происходят в городе регулярно. «Пока трагедии не случится, никто реагировать не будет», — сетует она в соцсетях.