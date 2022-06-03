Упавшее дерево парализовало движение в центре Копейска

Ветки тополей часто падают на детские площадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильный ветер повалил дерево на проезжую часть проспекта Славы в Копейске (Челябинская область), парализовав движение для автомобилистов. Они жалуются, что в непогоду ветки тополей регулярно падают на городские дороги.

«Эти тополя уже давно бы убрали, а вместо них другие деревья посадили. У нас во дворе за две недели три ветки обломились. Последняя на детскую площадку упала, благо, что детишек никого не было», — пишет пользователь Макс Притчин в паблике «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Автомобилисты считают, что тополя в городе пора вырубать Паблик «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонткте»

Местная жительница Ольга Радыгина пишет, что подобные происшествия с тополями происходят в городе регулярно. «Пока трагедии не случится, никто реагировать не будет», — сетует она в соцсетях.