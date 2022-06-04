04 июня 2022
03 июня 2022

Челябинец с семьей разбился на самодельном квадроцикле

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
Мужчине грозит ответственность по четырем статьям Фото:

Житель Юрюзани (Челябинская область) на самодельном квадроцикле попал в аварию вместе с семьей. В результате ДТП пострадал его четырехлетний сын, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Мужчина на квадроцикле вместе с женой, 13-летней дочерью и 4-летним сыном отправился на прогулку. При подъеме в гору по грунтовой дороге водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП мальчик 2017 года рождения получил травмы», — рассказали в ведомстве.

Пострадавший ребенок госпитализирован. Водитель и пассажиры были без шлемов и защитной экипировки.

В отношении водителя составлены четыре протокола об административных правонарушениях. В частности, ему вменяют управление незарегистрированным транспортным средством, нарушение правил применения мотошлемов, несоблюдение требований о страховании гражданской ответственности автовладельцев, управление квадроциклом без прав, нарушение запрета на употребление спиртного после ДТП.

Мужчина смастерил квадроцикл и решил покатать на нем семью

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Житель Юрюзани (Челябинская область) на самодельном квадроцикле попал в аварию вместе с семьей. В результате ДТП пострадал его четырехлетний сын, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Мужчина на квадроцикле вместе с женой, 13-летней дочерью и 4-летним сыном отправился на прогулку. При подъеме в гору по грунтовой дороге водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП мальчик 2017 года рождения получил травмы», — рассказали в ведомстве. Пострадавший ребенок госпитализирован. Водитель и пассажиры были без шлемов и защитной экипировки. В отношении водителя составлены четыре протокола об административных правонарушениях. В частности, ему вменяют управление незарегистрированным транспортным средством, нарушение правил применения мотошлемов, несоблюдение требований о страховании гражданской ответственности автовладельцев, управление квадроциклом без прав, нарушение запрета на употребление спиртного после ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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