Челябинец с семьей разбился на самодельном квадроцикле

Мужчине грозит ответственность по четырем статьям Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Юрюзани (Челябинская область) на самодельном квадроцикле попал в аварию вместе с семьей. В результате ДТП пострадал его четырехлетний сын, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Мужчина на квадроцикле вместе с женой, 13-летней дочерью и 4-летним сыном отправился на прогулку. При подъеме в гору по грунтовой дороге водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП мальчик 2017 года рождения получил травмы», — рассказали в ведомстве.

Пострадавший ребенок госпитализирован. Водитель и пассажиры были без шлемов и защитной экипировки.

В отношении водителя составлены четыре протокола об административных правонарушениях. В частности, ему вменяют управление незарегистрированным транспортным средством, нарушение правил применения мотошлемов, несоблюдение требований о страховании гражданской ответственности автовладельцев, управление квадроциклом без прав, нарушение запрета на употребление спиртного после ДТП.

Мужчина смастерил квадроцикл и решил покатать на нем семью ГУ МВД России по Челябинской области