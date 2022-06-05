Губернатор Моор: Россия вернулась на Донбасс навсегда

Ранее губернатор Тюменской области подписал соглашение о сотрудничестве с регионом Донбасса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор, находясь в ЛНР, заявил, что Россия навсегда вернулась на Донбасс. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Восемь лет люди живут здесь в условиях санкций и ограничений. Но несмотря на трудности у них горят глаза и они с оптимизмом смотрят в будущее. <…> Здесь чтут память о подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны.<…> Люди должны увидеть перемены к лучшему. Россия вернулась на Донбасс навсегда», — рассказал Александр Моор.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область возьмет шефство над регионом Донбасса. Для этого губернатор Тюменской области посетил ЛНР. Во время поездки, Моор совместно с главой администрации Краснодонского района подписали соглашение о сотрудничестве.

О начале спецоперации РФ на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами Донбасса.