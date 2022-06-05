В ХМАО из-за санкций подорожали Lego и курсы робототехники

Lego — один из самых популярных базовых конструкторов в школах детской робототехники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Югре предприниматели вынуждены поднять цены на детские курсы робототехники. Проблема в дефиците конструкторов Lego, которые используют для обучения. Мнением с URA.RU поделилась руководитель школы программирования IT CITY и центров робототехники ROBOTI Татьяна Васильева.

«Идет износ деталей — их нужно докупать отдельно. Если говорить о моторах и датчиках, раньше мы могли в Москве заказать их индивидуально, цена была полторы-две тысячи. Сейчас она до 15-20 тысяч доходит. И это если они есть в наличие. Естественно, это очень сказывается на стоимости обучения, мы реально вынуждены с сентября цены поднять на 15%», — рассказала корреспонденту URA.RU Васильева.

Образовательные наборы Lego — один из самых простых и популярных базовых конструкторов, которые применяют в детских школах робототехники. Высокие цены и дефицит товара ставит под вопрос создание новых образовательных центров. «Сейчас люди не хотят дополнительно развивать это направление, потому что это требует больших финансовых вложений. Мы это видим по нашим партнерам», — добавляет Васильева.

Игрушки и конструкторы Lego сейчас продаются в России только из локальных запасов на складах. Датская компания приостановила поставки продукции в РФ еще в марте — как и многие крупные западные бренды из-за санкций, введенных после начала спецоперации на территории Украины по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.

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