Вадим Самойлов выступил в Екатеринбурге в день рождения Пушкина

Мероприятие прошло у Храма-на-Крови в Екатеринбурге Фото: Фонд Святой Екатерины

В Екатеринбурге у Храма-на-Крови прошел поэтический вечер, посвященный дню рождению поэта Александра Пушкина, где выступили музыкант Вадим Самойлов, актриса Ольга Остроумова и другие публичные люди. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

«Среди тех, кто в этот день вышел к микрофону прочитать произведения великого русского поэта, были уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, ректор УрГЭУ Яков Силин, директор гимназии №9 Лариса Кулькова, поэт и композитор Вадим Самойлов», — сообщил организатор. Мероприятие прошло у Храма-на-Крови.

Всего во время поэтического вечера стихотворения читали 60 человек, выучившие варианты произведений Пушкина на пяти языках: русском, белорусском, татарском, вьетнамском и армянском. Среди известных гостей вечера была народная артистка РФ Ольга Остроумова.

Она призналась, что не могла скрыть волнения во время выступления, но читала стихотворение от чистого сердца. Остроумова призвала изучать произведения Пушкина читателям всех возрастов.

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков также посетил творческий вечер. Он признался, что нечасто читает стихотворения, но собирается наверстывать упущенное.

Ранее в пресс-службе Фонда URA.RU анонсировали выступление Самойлова на поэтическом вечере. Кроме этого, принять участие в мероприятии предлагали всем желающим.

Фото: Фонд святой Екатерины

Фото: Фонд святой Екатерины

Фото: Фонд святой Екатерины