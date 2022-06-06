Полицейских из ХМАО научат ездить без аварий

07 июня 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

На курсах сотрудников ГИБДД научат делать полицейский разворот Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО окружных полицейских обучают навыкам экстремального вождения. Это необходимо для сокращения ДТП с участием правоохранителей. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Обучаем чтобы избежать неблагоприятных последствий на дороге в экстренных ситуациях. Это первые после пандемии масштабные учения полицейских. Пригласили порядка 50 полицейских с западной части Югры. Это Советский и Кондинский район, Нягань, Югорск и Урай плюс Ханты-Мансийск. В ближайшее время планируем и восточную часть округа также обучить», — сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. За несколько дней полицейские отработают целый ряд навыков вождения. За курс обучения правоохранителей научатся маневрированию, экстренным разворотам и торможению, объезду препятствий и экстремальной параллельной парковке. «В первую очередь курсы проходят сотрудники ГИБДД, полицейские водители автомобилей дежурной части, службы конвоирования и ППС, которым для осуществления деятельности важен весь спектр приемов, составляющих правильное контраварийное вождение», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте рейсовый автобус сбил машину ДПС. По предварительной информации, виновником аварии мог быть сотрудник полиции. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО окружных полицейских обучают навыкам экстремального вождения. Это необходимо для сокращения ДТП с участием правоохранителей. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Обучаем чтобы избежать неблагоприятных последствий на дороге в экстренных ситуациях. Это первые после пандемии масштабные учения полицейских. Пригласили порядка 50 полицейских с западной части Югры. Это Советский и Кондинский район, Нягань, Югорск и Урай плюс Ханты-Мансийск. В ближайшее время планируем и восточную часть округа также обучить», — сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. За несколько дней полицейские отработают целый ряд навыков вождения. За курс обучения правоохранителей научатся маневрированию, экстренным разворотам и торможению, объезду препятствий и экстремальной параллельной парковке. «В первую очередь курсы проходят сотрудники ГИБДД, полицейские водители автомобилей дежурной части, службы конвоирования и ППС, которым для осуществления деятельности важен весь спектр приемов, составляющих правильное контраварийное вождение», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте рейсовый автобус сбил машину ДПС. По предварительной информации, виновником аварии мог быть сотрудник полиции.