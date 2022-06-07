Авторы проекта парка в Академическом показали, как изменят его. Рендеры

07 июня 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Преображенский парк победил во всероссийском голосовании за объекты благоустройства Фото: Размик Закарян © URA.RU На строительство Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга потратят порядка 200 млн рублей. Компания-застройщик РСГ «Академический» опубликовала рендеры второй очереди парка. В прошлом году первая очередь Преображенского парка победила в городском конкурсе. Застройщик получил 175 млн рублей на благоустройство территории. Стоимость строительных работ второй очереди будет примерно такой же, так как объем работ сопоставим с прошлогодним, сообщает портал 66.RU. Второй этап строительства Преображенского парка, который снова победил в голосовании, но на этот раз всероссийском, разделят на несколько этапов. Сначала работы начнутся в юго-восточной части парка, они завершатся уже к осени. Согласно дизайн проекту, в парке появятся зоны отдыха для людей разных возрастных категорий, новые тропинки и усовершенствованная система освещения, а вдоль набережной реки Патрушиха проложат тротуар с гранитной плиткой. Также здесь смонтируют амфитеатры с трибунами, скамейки, качели и другие малые архитектурные формы. В северо-западной части парка обустроят дорожки и тропинки, поставят лавки, урны, высадят деревья и кустарники, сделают площадку для массовых мероприятий и освещение. Онлайн-голосование за выбор территории, которая будет благоустроена в 2023 году, было организовано Минстроем РФ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосовать можно на нескольких платформах: около 470 тысяч уральцев проголосовали при помощи волонтеров нацпроекта «Жилье и городская среда», более 230 тысяч жителей воспользовались платформой «Госуслуги. Решаем вместе» или порталом Госуслуг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На строительство Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга потратят порядка 200 млн рублей. Компания-застройщик РСГ «Академический» опубликовала рендеры второй очереди парка. В прошлом году первая очередь Преображенского парка победила в городском конкурсе. Застройщик получил 175 млн рублей на благоустройство территории. Стоимость строительных работ второй очереди будет примерно такой же, так как объем работ сопоставим с прошлогодним, сообщает портал 66.RU. Второй этап строительства Преображенского парка, который снова победил в голосовании, но на этот раз всероссийском, разделят на несколько этапов. Сначала работы начнутся в юго-восточной части парка, они завершатся уже к осени. Согласно дизайн проекту, в парке появятся зоны отдыха для людей разных возрастных категорий, новые тропинки и усовершенствованная система освещения, а вдоль набережной реки Патрушиха проложат тротуар с гранитной плиткой. Также здесь смонтируют амфитеатры с трибунами, скамейки, качели и другие малые архитектурные формы. В северо-западной части парка обустроят дорожки и тропинки, поставят лавки, урны, высадят деревья и кустарники, сделают площадку для массовых мероприятий и освещение. Онлайн-голосование за выбор территории, которая будет благоустроена в 2023 году, было организовано Минстроем РФ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосовать можно на нескольких платформах: около 470 тысяч уральцев проголосовали при помощи волонтеров нацпроекта «Жилье и городская среда», более 230 тысяч жителей воспользовались платформой «Госуслуги. Решаем вместе» или порталом Госуслуг.