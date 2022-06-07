Пожарные устроили водяной салют в честь первого рейса из Стамбула в Челябинск (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинском аэропорту первый рейс из Стамбула встретили водяной аркой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Состоялся первый рейс Стамбул-Челябинск. По доброй традиции в аэропорту его встретили водяной аркой», — сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани.

На видео, опубликованном пресс-службой аэропорта, только что приземлившийся самолет встречают две пожарные машины, и устраивают водяную арку для судна. Данная традиция является международной. Во всех аэропортах первые приземлившиеся рейсы встречают водным салютом.

В конце апреля в Челябинске начала работу компания Turkish Airlines. Как сообщил авиаперевозчик, рейсы из Челябинска в Анталью будут осуществляться на протяжении всего летнего сезона.