Пьяная пермячка совращала подростков на улице и снимала на видео

Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми заметили женщину, которая приставала к подросткам и снимала все это на видео. О случившемся URA.RU рассказали очевидцы.

Инцидент произошел 8 июня в Орджоникидзевском районе. По словам собеседника агентства, женщина находилась в компании, которая выпивала возле детского сада. «Увидев моего друга женщина стала трогать его за пах и снимать это все на видео», — поделился молодой человек.

Когда юноша стал уходить от неадекватной пермячки, она пошла за ним к остановке, где ее остановили с помощью перцового баллончика. История закончилась появлением бригады скорой медицинской помощи, которая была вызвана на остановку.

По словам очевидцев, на место инцидента приезжали сотрудники полиции и разговаривали с пьяной женщиной. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУМВД по городу Перми. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми отчим несколько лет насиловал школьницу. От педофила девочка спаслась с помощью жеста из Tik-Tok.