На Донбассе Арсений отвечал за сохранность медикаментов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Студент второго курса лечебно-профилактического факультета Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Арсений Кисляков побывал в Донбассе. Две недели он в качестве волонтера помогал военным. Оренбургское войсковое казачье общество помогло екатеринбуржцу получить разрешение на поездку в ДНР. Об этом URA.RU рассказал сам медик-волонтер.

«Я задавался вопросом, почему мои сверстники там, а я тут. Меня угнетало, что я не там, что не могу туда поехать. Тогда я начал искать выходы и нашел. Обратился в Оренбургское войсковое казачье общество. И благодаря их связям я смог получить приглашение от ДНР. 28 мая уехал, а 8 июня вернулся в родной Екатеринбург», — говорит Арсений.

По словам Кислякова, его желание поехать в Донбасс и лечить военных поддержали в родном вузе. «В том, что я смог уехать, есть и заслуга доцента кафедры нормальной физиологии Елены Зерчаниновой и ассистента кафедры, сосудистого хирурга Алексея Капралова. Благодаря их помощи, деканат разрешил мне закрыть сессию досрочно», — отметил юноша.

В Донбассе Арсений отвечал за сохранность медикаментов. «Тонны лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения прибывают в качестве гуманитарной помощи в Донбасс. Стоимость некоторых препаратов доходит до нескольких тысяч, а то и десятков тысяч рублей. Очень важно, чтобы условия транспортировки и хранения не были нарушены. Я следил за этим процессом внимательно, а иногда даже делал замечания, если замечал, что препараты не очень бережно выгружают», — делится он.

Кисляков рассказал, что во время поездки познакомился с деканом Донецкого медуниверситета Русланом Жиляевым. «Я передал в университет гуманитарную помощь, которую собрали в уральском вузе, чтобы они распределили среди раненых по госпиталям Донецка», — делится Кисляков.

После возвращения домой Арсений продолжит учиться, однако не исключает, что при возможности вернется в Донбасс. «Впереди меня ждет третий курс. Сейчас я отдыхаю и переосмысливаю жизнь. Возможно, вернусь в Донбасс, чтоб лечить военных и мирных жителей, да и в целом быть полезным на фронте», — резюмировал он.

О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент РФ объявил 24 февраля. Первый этап спецоперации был завершен 25 марта. Задачей второго этапа является установка полного контроля над Донбассом и Южной Украиной.

Фото: Арсений Кисляков

Декан Донецкого медуниверситета Руслан Жиляев (слева) Фото: Арсений Кисляков

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