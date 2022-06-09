Под Екатеринбургом пройдут массовые проверки водителей

10 июня 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Рейды пройдут в Полевском с 10-го по 13-е июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Полевском (Свердловская область) сотрудники ГИБДД с 10-го по 13-е июня проведут массовые проверки водителей в рамках рейда «Безопасная дорога: выезд на полосу встречного движения». Об этом сообщает пресс-служба ОМВД и ГИБДД России по городу Полевскому в соцсети «ВКонтакте». «С 10-го по 13-е июня пройдет рейд „Безопасная дорога“. Цель рейда заключается в снижении количества ДТП, связанных с выездом на встречку», — говорится в сообщении. Госавтоинспекция напоминает, что за выезд на встречную полосу, предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок от четырех до шести месяцев, либо штраф в размере 5000 рублей. За повторное нарушение — лишение права управления транспортным средством на год. Ранее URA.RU сообщало, что полиция Екатеринбурга устроила облаву на мигрантов. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Полевском (Свердловская область) сотрудники ГИБДД с 10-го по 13-е июня проведут массовые проверки водителей в рамках рейда «Безопасная дорога: выезд на полосу встречного движения». Об этом сообщает пресс-служба ОМВД и ГИБДД России по городу Полевскому в соцсети «ВКонтакте». «С 10-го по 13-е июня пройдет рейд „Безопасная дорога“. Цель рейда заключается в снижении количества ДТП, связанных с выездом на встречку», — говорится в сообщении. Госавтоинспекция напоминает, что за выезд на встречную полосу, предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок от четырех до шести месяцев, либо штраф в размере 5000 рублей. За повторное нарушение — лишение права управления транспортным средством на год. Ранее URA.RU сообщало, что полиция Екатеринбурга устроила облаву на мигрантов.