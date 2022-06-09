09 июня 2022

Под Екатеринбургом пройдут массовые проверки водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейды пройдут в Полевском с 10-го по 13-е июня Фото:

В Полевском (Свердловская область) сотрудники ГИБДД с 10-го по 13-е июня проведут массовые проверки водителей в рамках рейда «Безопасная дорога: выезд на полосу встречного движения». Об этом сообщает пресс-служба ОМВД и ГИБДД России по городу Полевскому в соцсети «ВКонтакте».

«С 10-го по 13-е июня пройдет рейд „Безопасная дорога“. Цель рейда заключается в снижении количества ДТП, связанных с выездом на встречку», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что за выезд на встречную полосу, предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок от четырех до шести месяцев, либо штраф в размере 5000 рублей. За повторное нарушение — лишение права управления транспортным средством на год. Ранее URA.RU сообщало, что полиция Екатеринбурга устроила облаву на мигрантов.

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В Полевском (Свердловская область) сотрудники ГИБДД с 10-го по 13-е июня проведут массовые проверки водителей в рамках рейда «Безопасная дорога: выезд на полосу встречного движения». Об этом сообщает пресс-служба ОМВД и ГИБДД России по городу Полевскому в соцсети «ВКонтакте». «С 10-го по 13-е июня пройдет рейд „Безопасная дорога“. Цель рейда заключается в снижении количества ДТП, связанных с выездом на встречку», — говорится в сообщении. Госавтоинспекция напоминает, что за выезд на встречную полосу, предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок от четырех до шести месяцев, либо штраф в размере 5000 рублей. За повторное нарушение — лишение права управления транспортным средством на год. Ранее URA.RU сообщало, что полиция Екатеринбурга устроила облаву на мигрантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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