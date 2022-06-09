Психолог из ХМАО объяснила, почему детям нравятся жуткие игрушки

10 июня 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Игра с монстрами может помочь ребенку бороться со своими страхами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Психолог из Ханты-Мансийска объяснила, почему детям нравятся жуткие игрушки: с их помощью они учатся преодолевать страхи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы. «Любовь к различным игрушкам-монстрам, в частности „ХаггиВагги“, замешана на противоречивых чувствах — любить и в то же время бояться. Одновременное переживание столь полярных эмоций у лиц с неустойчивой или еще не сформированной нервной системой нередко приводит к раздражению психики», — считает медицинский психолог Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы Ольга Ковалева. При этом эксперт добавила, что не всегда «страшные» игрушки пагубно влияют на психику ребенка. «Игра с монстрами сможет помочь малышу с развитием навыков борьбы с собственным страхом. В ходе игры происходит проигрывание актуальных эмоций и переживаний для ребенка. Получая определенную власть над монстром, формируется уверенность в себе, в победе над страхом и опасным персонажем, вследствие чего боязнь снижается» — добавила специалист. Психолог также подчеркнула, что родителям не стоит забывать о том, что необходимо проговаривать с детьми свои чувства, которые они испытывают. И помнить, что все эмоции должны развиваться равномерно и сбалансировано. Все чувства важны, а страшных игрушек не нужно бояться. Ранее URA.RU сообщало о том что в Югре предприниматели были вынуждены поднять цены на курсы робототехники. Причиной этому стал дефицит на продукцию Lego. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Психолог из Ханты-Мансийска объяснила, почему детям нравятся жуткие игрушки: с их помощью они учатся преодолевать страхи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы. «Любовь к различным игрушкам-монстрам, в частности „ХаггиВагги“, замешана на противоречивых чувствах — любить и в то же время бояться. Одновременное переживание столь полярных эмоций у лиц с неустойчивой или еще не сформированной нервной системой нередко приводит к раздражению психики», — считает медицинский психолог Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы Ольга Ковалева. При этом эксперт добавила, что не всегда «страшные» игрушки пагубно влияют на психику ребенка. «Игра с монстрами сможет помочь малышу с развитием навыков борьбы с собственным страхом. В ходе игры происходит проигрывание актуальных эмоций и переживаний для ребенка. Получая определенную власть над монстром, формируется уверенность в себе, в победе над страхом и опасным персонажем, вследствие чего боязнь снижается» — добавила специалист. Психолог также подчеркнула, что родителям не стоит забывать о том, что необходимо проговаривать с детьми свои чувства, которые они испытывают. И помнить, что все эмоции должны развиваться равномерно и сбалансировано. Все чувства важны, а страшных игрушек не нужно бояться. Ранее URA.RU сообщало о том что в Югре предприниматели были вынуждены поднять цены на курсы робототехники. Причиной этому стал дефицит на продукцию Lego.