09 июня 2022

Генерал МВД требует разобраться с эвакуацией машин в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуатор. Челябинск., эвакуатор
Машины эвакуировали из-за невидимых водителям дорожных знаков (фото из архива) Фото:

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков поручил разобраться с эвакуацией автомобилей из-под невидимых водителям знаков на улице Цвиллинга в центре Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, знаки о запрете стоянки и остановки были плохо различимы.

«Организация дорожного движения должна стать максимально прозрачной и понятной для автовладельцев. Исключить причины и условия, способствующие нарушению правил дорожного движения водителями», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка.

В ведомстве добавили, что сотрудники дорожного хозяйства приняли меры к устранению недостатков дорожных знаков на Цвиллинга. Городской ГИБДД поручено дополнительно проверить состояние дорожных знаков на данном участке и в кротчайшие сроки устранить нарушения при их выявлении.

Ранее автовладельцы в Челябинске пожаловались на плохую различимость дорожных знаков на улице Цвиллинга после начала ее ремонта. Водители, не увидев знак запрета, оставляли машину в неположенном месте, после чего ее забирал эвакуатор.

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Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков поручил разобраться с эвакуацией автомобилей из-под невидимых водителям знаков на улице Цвиллинга в центре Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, знаки о запрете стоянки и остановки были плохо различимы. «Организация дорожного движения должна стать максимально прозрачной и понятной для автовладельцев. Исключить причины и условия, способствующие нарушению правил дорожного движения водителями», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка. В ведомстве добавили, что сотрудники дорожного хозяйства приняли меры к устранению недостатков дорожных знаков на Цвиллинга. Городской ГИБДД поручено дополнительно проверить состояние дорожных знаков на данном участке и в кротчайшие сроки устранить нарушения при их выявлении. Ранее автовладельцы в Челябинске пожаловались на плохую различимость дорожных знаков на улице Цвиллинга после начала ее ремонта. Водители, не увидев знак запрета, оставляли машину в неположенном месте, после чего ее забирал эвакуатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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