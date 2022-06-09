Генерал МВД требует разобраться с эвакуацией машин в Челябинске

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков поручил разобраться с эвакуацией автомобилей из-под невидимых водителям знаков на улице Цвиллинга в центре Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, знаки о запрете стоянки и остановки были плохо различимы.
«Организация дорожного движения должна стать максимально прозрачной и понятной для автовладельцев. Исключить причины и условия, способствующие нарушению правил дорожного движения водителями», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка.
В ведомстве добавили, что сотрудники дорожного хозяйства приняли меры к устранению недостатков дорожных знаков на Цвиллинга. Городской ГИБДД поручено дополнительно проверить состояние дорожных знаков на данном участке и в кротчайшие сроки устранить нарушения при их выявлении.
Ранее автовладельцы в Челябинске пожаловались на плохую различимость дорожных знаков на улице Цвиллинга после начала ее ремонта. Водители, не увидев знак запрета, оставляли машину в неположенном месте, после чего ее забирал эвакуатор.
Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков поручил разобраться с эвакуацией автомобилей из-под невидимых водителям знаков на улице Цвиллинга в центре Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, знаки о запрете стоянки и остановки были плохо различимы. «Организация дорожного движения должна стать максимально прозрачной и понятной для автовладельцев. Исключить причины и условия, способствующие нарушению правил дорожного движения водителями», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка. В ведомстве добавили, что сотрудники дорожного хозяйства приняли меры к устранению недостатков дорожных знаков на Цвиллинга. Городской ГИБДД поручено дополнительно проверить состояние дорожных знаков на данном участке и в кротчайшие сроки устранить нарушения при их выявлении. Ранее автовладельцы в Челябинске пожаловались на плохую различимость дорожных знаков на улице Цвиллинга после начала ее ремонта. Водители, не увидев знак запрета, оставляли машину в неположенном месте, после чего ее забирал эвакуатор.