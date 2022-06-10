Больше всего маткапитал сейчас помогает семьям в городах и районах области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске материнского капитала не хватит даже на первый взнос по ипотеке для жилья на вторичном рынке. Об этом рассказала URA.RU риелтор Юлия Долгополова.

«На самом деле, по Челябинску материнский капитал закрывает в общей сложности 19% стоимости однокомнатной квартиры, 14% — двухкомнатной, 8% — трехкомнатной. Между тем, в качестве первого взноса по ипотеке требуют обычно 25-30%. Таким образом, мы видим, что пособия не хватает даже на первый взнос по ипотеке для небольшой двухкомнатной квартиры», — пояснила Долгополова агентству.

Индексация материнского капитала сильно отстает от роста цен на квартиры в Челябинске. За последние пять лет размер социальной выплаты в городе вырос на 53%, а средняя стоимость новой двухкомнатной квартиры увеличилась более чем на 62%.

Сейчас размер маткапитала в регионе составляет 750 тысяч рублей. На эти деньги в Челябинске можно приобрести лишь 12,9 кв. метра жилья. В июне минимальная цена 1 кв. метра жилья даже на вторичном рынке в Челябинске составила 58 тысяч рублей.

Цена квартиры эконом-класса в популярных новостройках в Челябинске выше в разы. Так, в микрорайоне «Парковый Премиум» стоимость двухкомнатной квартиры общей площадью 65 кв. метров на данный момент составляет 4 млн 430 тысяч рублей, в ЖК «Твоя Привилегия» за 63 кв. метра придется отдать 4 млн 900 тысяч рублей.

В Магнитогорске средняя стоимость квадратного метра почти сопоставима с челябинской — 56 тысяч рублей за «квадрат». Больше всего маткапитал сейчас помогает семьям в городах и районах области. Например, уже в третьем по величине городе — Миассе — квадратный метр жилья уже существенно дешевле, в среднем 46 тысяч рублей.

В качестве первого взноса сейчас многие банки по ипотеке требуют 25-30%

Индексация материнского капитала сильно отстает от роста цен на квартиры в Челябинске

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