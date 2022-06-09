Пермский айтишник отсудил деньги за нелегальное преследование

Пермский айтишник признан невиновным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермский разработчик Kate Мobile (приложение для обхода блокировки «ВКонтакте» для украинских пользователей) Федор Власов отсудил у Минфина РФ деньги за незаконное уголовное преследование. Ранее разработчика приложения обвиняли в совершении насильственных действий против ребенка. Информацию о взыскании денежной компенсации сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Федор Власов был задержан в 2018 году, его обвиняли в том, что с помощью его приложения педофил вел переписку с несовершеннолетней и присылал ей фотографии интимного характера. Прокси-сервер, обеспечивающий доступ к соцсети находился в аренде у Власова, которого следователи сначала допросили как свидетеля, а позже он стал обвиняемым. «9 июня суд удовлетворил заявление реабилитированного о возмещении имущественного вреда, причиненного ему в ходе уголовного преследования, взыскав с Минфина около 700 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Пермяк более трех месяцев провел в СИЗО, после чего полгода был под домашним арестом в Москве. Следствие по делу длилось более года, в конце 2019 года с Власова сняли все обвинения, а уголовное преследование было признано незаконным.

Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудница губахинского предприятия «Метафракс» отсудила у работодателя деньги за полученные во время работы травмы. Представитель предприятия в суде настаивал на том, что женщина сама была виновата.