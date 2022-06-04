Пермское предприятие выплатит работнице ущерб за двойную травму

Пермское охранное предприятие заплатит работнику моральный ущерб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский краевой суд обязал охранное предприятие выплатить своей работнице моральную компенсацию за полученные во время несения службы травмы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В суд с иском к ООО Охранное агентство „Гарант“ о возмещении морального вреда обратилась работница организации. <…> Учитывая все обстоятельства дела, суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в размере 60000 рублей», — сообщает информация на судебном сайте. Ответчик пытался снизить моральную выплату своей работнице до 30 тысяч.

Женщина, работая более 20 лет контролером-охранником на губахинском заводе по производству метанола «Метафракс», получила две травмы на правой ноге, в 2012 и 2015 годах. В 2018 году медкомиссия признала потерю ей трудоспособности на 10%.

В суде представитель охранной организации указывал, что женщина сама не была достаточно осторожной, а также пытался заявить об истекшем сроке давности полученных травм. В краевом суде не согласились с доводами работодателя и сохранили решение о моральной компенсации. Женщина получит от предприятия 60 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Перми через суд получила компенсацию за коммунальные протечки. Также пермяк отсудил деньги у челябинского курорта после травмы.