В Челябинске из-за дождей отменили парад

Проливной дождь помешал организаторам устроить стрит-парад на Кировке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска из-за затяжного дождя был отменен стрит-парад джазового фестиваля, который должен был состояться 11 июня на Кировке. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Внимание! Стрит-парад XXI Международного джазового фестиваля „Какой удивительный мир“ на Кировке отменен в связи плохими погодными условиями», — уточнили организаторы.

Несмотря на погоду, джазовый марафон в Арт-сквере все же состоится. Он будет открыт в соответствии с ранее запланированным временем — в 13:00.

Ранее синоптики сообщали, что дожди прекратятся в регионе лишь 14 июня. После этого в области потеплеет почти до 30 градусов.