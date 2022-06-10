10 июня 2022

В Челябинске из-за дождей отменили парад

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Летние кафе на Кировке. Челябинск, ручей, кировка
Проливной дождь помешал организаторам устроить стрит-парад на Кировке Фото:

В центре Челябинска из-за затяжного дождя был отменен стрит-парад джазового фестиваля, который должен был состояться 11 июня на Кировке. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Внимание! Стрит-парад XXI Международного джазового фестиваля „Какой удивительный мир“ на Кировке отменен в связи плохими погодными условиями», — уточнили организаторы.

Несмотря на погоду, джазовый марафон в Арт-сквере все же состоится. Он будет открыт в соответствии с ранее запланированным временем — в 13:00.

Ранее синоптики сообщали, что дожди прекратятся в регионе лишь 14 июня. После этого в области потеплеет почти до 30 градусов.

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В центре Челябинска из-за затяжного дождя был отменен стрит-парад джазового фестиваля, который должен был состояться 11 июня на Кировке. Об этом сообщили организаторы мероприятия. «Внимание! Стрит-парад XXI Международного джазового фестиваля „Какой удивительный мир“ на Кировке отменен в связи плохими погодными условиями», — уточнили организаторы. Несмотря на погоду, джазовый марафон в Арт-сквере все же состоится. Он будет открыт в соответствии с ранее запланированным временем — в 13:00. Ранее синоптики сообщали, что дожди прекратятся в регионе лишь 14 июня. После этого в области потеплеет почти до 30 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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