Почти до 30 градусов потеплеет в Челябинской области после прохладной погоды с затяжными дождями и грозами. Температура начнет расти с начала следующей недели и достигнет максимума 19 июня, следует из прогноза сайта Realmeteo.
По расчетам синоптиков, последним дождливым днем станет 14 июня. В этот же день температура начнет расти с 13 градусов, которые обещают накануне, сразу до 20 градусов. Начиная с 15 июня, в Челябинской области установится сухая и солнечная погода, а воздух будет прогреваться все больше — до 26-28 градусов.
По-летнему теплыми будут и ночи. Вместо привычных для начала июня 7-9 градусов прогноз обещает уже 16 градусов. Ветер ожидается умеренным — от 1 до 3 метров в секунду.
Почти до 30 градусов потеплеет в Челябинской области после прохладной погоды с затяжными дождями и грозами. Температура начнет расти с начала следующей недели и достигнет максимума 19 июня, следует из прогноза сайта Realmeteo. По расчетам синоптиков, последним дождливым днем станет 14 июня. В этот же день температура начнет расти с 13 градусов, которые обещают накануне, сразу до 20 градусов. Начиная с 15 июня, в Челябинской области установится сухая и солнечная погода, а воздух будет прогреваться все больше — до 26-28 градусов. По-летнему теплыми будут и ночи. Вместо привычных для начала июня 7-9 градусов прогноз обещает уже 16 градусов. Ветер ожидается умеренным — от 1 до 3 метров в секунду.