09 июня 2022

В Челябинскую область вслед за дождями придет 30-градусная жара. Скрин

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Настоящее лето придет в Челябинскую область уже под конец июня Фото:

Почти до 30 градусов потеплеет в Челябинской области после прохладной погоды с затяжными дождями и грозами. Температура начнет расти с начала следующей недели и достигнет максимума 19 июня, следует из прогноза сайта Realmeteo.

По расчетам синоптиков, последним дождливым днем станет 14 июня. В этот же день температура начнет расти с 13 градусов, которые обещают накануне, сразу до 20 градусов. Начиная с 15 июня, в Челябинской области установится сухая и солнечная погода, а воздух будет прогреваться все больше — до 26-28 градусов.

По-летнему теплыми будут и ночи. Вместо привычных для начала июня 7-9 градусов прогноз обещает уже 16 градусов. Ветер ожидается умеренным — от 1 до 3 метров в секунду.

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Почти до 30 градусов потеплеет в Челябинской области после прохладной погоды с затяжными дождями и грозами. Температура начнет расти с начала следующей недели и достигнет максимума 19 июня, следует из прогноза сайта Realmeteo. По расчетам синоптиков, последним дождливым днем станет 14 июня. В этот же день температура начнет расти с 13 градусов, которые обещают накануне, сразу до 20 градусов. Начиная с 15 июня, в Челябинской области установится сухая и солнечная погода, а воздух будет прогреваться все больше — до 26-28 градусов. По-летнему теплыми будут и ночи. Вместо привычных для начала июня 7-9 градусов прогноз обещает уже 16 градусов. Ветер ожидается умеренным — от 1 до 3 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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