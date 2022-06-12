12 июня 2022

Экс-депутат Рады: Запад готовит капитуляцию Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Илья Кива Кива заявил, что Генштаб ВСУ готовит капитуляцию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных потерях Украины, которые могут быть в результате решения конфликта между Москвой и Киевом, говорят о подготовке Западом капитуляции по вопросу Украины. Такое предположение выдвинул экс-депутат Рады Илья Кива.

«По факту сегодня Запад готовит капитуляцию», — написал Кива в telegram-канале. Так он ответил на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в том, какова его цена, «сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир».

Член Совета федерации России Алексей Пушков солидарен с мнением политиков. Он уверен, что в позиции западного альянса по Украине намечается сдвиг. Ранее Илья Кива говорил о том, что капитуляция украинского режима начнется 15 мая при условии отсутствия военной поддержки Украины из Евросоюза.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Как отмечал президент страны Владимир Путин, действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, страдающим от восьмилетнего геноцида киевского режима.

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Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных потерях Украины, которые могут быть в результате решения конфликта между Москвой и Киевом, говорят о подготовке Западом капитуляции по вопросу Украины. Такое предположение выдвинул экс-депутат Рады Илья Кива. «По факту сегодня Запад готовит капитуляцию», — написал Кива в telegram-канале. Так он ответил на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в том, какова его цена, «сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир». Член Совета федерации России Алексей Пушков солидарен с мнением политиков. Он уверен, что в позиции западного альянса по Украине намечается сдвиг. Ранее Илья Кива говорил о том, что капитуляция украинского режима начнется 15 мая при условии отсутствия военной поддержки Украины из Евросоюза. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Как отмечал президент страны Владимир Путин, действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, страдающим от восьмилетнего геноцида киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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