Водитель бил пожилого мужчину на глазах у очевидцев (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Водитель пассажирского автобуса №50 в Нижнем Тагиле Свердловской области избил на улице пожилого мужчину, который обратился к нему с вопросом. Об этом сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«13 июня водитель 50-го автобуса избил мужчину. Как мы поняли, пожилой мужчина подошел, чтобы спросить водителя. Но тот вылетел из салона, начал кричать, материться и набросился на мужчину с кулаками», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на проспекте Строителей. Очевидцы отмечают, что водитель настолько был в ярости, что не обращал ни на кого внимания, а рядом находились маленькие дети. URA.RU публикует видео без звука из-за морально-этических соображений.