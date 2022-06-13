13 июня 2022

В Нижнем Тагиле водитель накинулся на мужчину из-за вопроса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в масках. Тюмень, водитель, автобус, общественный транспорт, маршрутка, водитель в маске, маршрут 73
Водитель бил пожилого мужчину на глазах у очевидцев (архивное фото) Фото:

Водитель пассажирского автобуса №50 в Нижнем Тагиле Свердловской области избил на улице пожилого мужчину, который обратился к нему с вопросом. Об этом сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«13 июня водитель 50-го автобуса избил мужчину. Как мы поняли, пожилой мужчина подошел, чтобы спросить водителя. Но тот вылетел из салона, начал кричать, материться и набросился на мужчину с кулаками», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на проспекте Строителей. Очевидцы отмечают, что водитель настолько был в ярости, что не обращал ни на кого внимания, а рядом находились маленькие дети. URA.RU публикует видео без звука из-за морально-этических соображений.

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Водитель пассажирского автобуса №50 в Нижнем Тагиле Свердловской области избил на улице пожилого мужчину, который обратился к нему с вопросом. Об этом сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «13 июня водитель 50-го автобуса избил мужчину. Как мы поняли, пожилой мужчина подошел, чтобы спросить водителя. Но тот вылетел из салона, начал кричать, материться и набросился на мужчину с кулаками», — говорится в сообщении. Инцидент произошел на проспекте Строителей. Очевидцы отмечают, что водитель настолько был в ярости, что не обращал ни на кого внимания, а рядом находились маленькие дети. URA.RU публикует видео без звука из-за морально-этических соображений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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