В Челябинске усовершенствовали конопляную сгущенку Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске в условиях санкций усовершенствовали производство сгущенки из конопли, добавив в нее топинамбур вместо мальтийного сиропа. Сейчас в регионе производится 11 продуктов из конопляного семени, рассказали URA.RU в минсельхозе региона.

«В сгущенку из конопляного семени стали добавлять сироп топинамбура вместо европейского мальтийного. Его прекратили импортировать после введенных экономических санкций. Продукция теперь полезней, исчезли риски недополучения сырья», — рассказали в ведомстве.

Среди одиннадцати продуктов, которые производят в челябинской компании «Медал» под брендами Konkom и Konoplektika, есть конопляное масло, протеин (белок), кондитерские изделия: конфеты, конопляная сгущенка, семечка фасованная, ядра конопли, шоколадная паста с коноплей.

С 2018 года у «Медал» заработало два цеха, горизонты расширили за счет научной разработки технологии промышленного изготовления микрокристаллической целлюлозы из возобновляемого сырья на основе экологических решений. Компания — соинвестор в проекте, финансируемом российским Фондом содействия инновациям.

«Производим муку, которую покупают предприятия переработки. Так, например, в Кыштыме пекут пряники с нашей мукой и конопляными семечками. Наша мечта — заменить оливковое масло конопляным. Сейчас многие крупные компании уходят с российского рынка, и хотя склады еще заполнены этой продукцией, но буквально месяц-два, и запасов не станет», — пояснил заместитель директора ООО «Медал» Дмитрий Ильков.

Политика импортозамещения реализуется российским правительством в ответ на введенные рядом стран экономические санкции. Ограничения появились после начала спецоперации России на Украине.

На вибробарабане сырье сортируют на крупную и мелкую фракции Фото: компания «Медал»

В Челябинске производят 11 наименований конопляной продукции Фото: компания «Медал»