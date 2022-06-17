Россияне посмеялись над уходом Coca-Cola из РФ. «Теперь в тренде пиво»

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Перекресток 25 марта. Тюмень, кока-кола, coca-cola
Компания Coca-Cola прекратит производство на территории России Фото:

Российские пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на новость об окончательном уходе компании Coca-Cola из РФ. Россияне предложили ударить по американской газировке «Дюшесом» и «Буратино».

«Как только запасы компании будут закончены, Coca-Cola HBC больше не будет производить или продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», — сообщили в компании.

Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей работы в России два месяца назад. В компании заявили, что решение было принято из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В России уже начали выпускать отечественный аналог американской газировке, сообщает «Подмосковье сегодня».

Пользователи отмечают полезные свойства газировки
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Пользователи «не знаю, что делать» без Coca-Cola
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Кто-то говорит о смене трендов
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Пользователи отмечаю, что в России есть своя продукция
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Кто-то обрадовался решению Coca-Cola
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Пользователи вспоминают о вредности газировки
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Кто-то предлагает ударить импортозамещением по американской газировке
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Российские пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на новость об окончательном уходе компании Coca-Cola из РФ. Россияне предложили ударить по американской газировке «Дюшесом» и «Буратино». «Как только запасы компании будут закончены, Coca-Cola HBC больше не будет производить или продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», — сообщили в компании. Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей работы в России два месяца назад. В компании заявили, что решение было принято из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В России уже начали выпускать отечественный аналог американской газировке, сообщает «Подмосковье сегодня».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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