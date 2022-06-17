Компания Coca-Cola прекратит производство на территории России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российские пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на новость об окончательном уходе компании Coca-Cola из РФ. Россияне предложили ударить по американской газировке «Дюшесом» и «Буратино».

«Как только запасы компании будут закончены, Coca-Cola HBC больше не будет производить или продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», — сообщили в компании.

Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей работы в России два месяца назад. В компании заявили, что решение было принято из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В России уже начали выпускать отечественный аналог американской газировке, сообщает «Подмосковье сегодня».

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