Лавров пошутил над американской журналисткой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал вопрос ведущей из США относительно запланированного визита в Москву специального представителя президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа. Ранее об этом заявлял глава Белого дома Дональд Трамп.
«Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов [Дональду Трампу]?» — иронично заметил Лавров. Интервью с российским дипломатом американскому телеканалу CBS находится на официальном сайте компании.
В ходе этой же беседы Лавров рассказал, что российские и американские власти движутся «в правильном направлении» в решении украинского вопроса. Он заметил, что в подтверждении этого есть несколько признаков так считать.
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