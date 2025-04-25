Минобороны пытается взыскать с «Воентелекома» 50 млн рублей

Министерство обороны России обратилось в суд с требованием взыскать почти 50 млн рублей с АО «Воентелеком». В заявлении указывается, что размер иска составляет 48 800 308 рублей.
«Исковое заявление от Министерства Обороны Российской Федерации к АО „Воентелеком“ в суд поступило. Сумма исковых требований — 48 800 308 рублей», — отмечается в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
Уголовное дело в отношении руководства «Воентелекома» было начато в 2013 году после проверки Главной военной прокуратуры. В ходе следствия было установлено, что бывшие руководители Александр Давыдов и Дмитрий Семилетов Давыдов, а также первый заместитель генерального директора Олег Савицкий и гендиректор подрядчика «Эр-си-ай» Татьяна Ильина занимались манипуляциями при заключении контрактов с Минобороны, завышая стоимость продукции и получая двойную оплату за услуги. Все участники дела были признаны виновными в мошенничестве на общую сумму 1,4 млрд рублей.
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