Минобороны пытается взыскать с «Воентелекома» 50 млн рублей

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Минобороны обратилось в суд с иском почти в 50 миллионов рублей
Минобороны обратилось в суд с иском почти в 50 миллионов рублей Фото:

Министерство обороны России обратилось в суд с требованием взыскать почти 50 млн рублей с АО «Воентелеком». В заявлении указывается, что размер иска составляет 48 800 308 рублей.

«Исковое заявление от Министерства Обороны Российской Федерации к АО „Воентелеком“ в суд поступило. Сумма исковых требований — 48 800 308 рублей», — отмечается в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Уголовное дело в отношении руководства «Воентелекома» было начато в 2013 году после проверки Главной военной прокуратуры. В ходе следствия было установлено, что бывшие руководители Александр Давыдов и Дмитрий Семилетов Давыдов, а также первый заместитель генерального директора Олег Савицкий и гендиректор подрядчика «Эр-си-ай» Татьяна Ильина занимались манипуляциями при заключении контрактов с Минобороны, завышая стоимость продукции и получая двойную оплату за услуги. Все участники дела были признаны виновными в мошенничестве на общую сумму 1,4 млрд рублей.

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Министерство обороны России обратилось в суд с требованием взыскать почти 50 млн рублей с АО «Воентелеком». В заявлении указывается, что размер иска составляет 48 800 308 рублей. «Исковое заявление от Министерства Обороны Российской Федерации к АО „Воентелеком“ в суд поступило. Сумма исковых требований — 48 800 308 рублей», — отмечается в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС. Уголовное дело в отношении руководства «Воентелекома» было начато в 2013 году после проверки Главной военной прокуратуры. В ходе следствия было установлено, что бывшие руководители Александр Давыдов и Дмитрий Семилетов Давыдов, а также первый заместитель генерального директора Олег Савицкий и гендиректор подрядчика «Эр-си-ай» Татьяна Ильина занимались манипуляциями при заключении контрактов с Минобороны, завышая стоимость продукции и получая двойную оплату за услуги. Все участники дела были признаны виновными в мошенничестве на общую сумму 1,4 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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