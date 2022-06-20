В Тюмени борются за жизнь ребенка, на которого напала гадюка

Ребенок, укушенный ядовитой змеей, пять дней находится в реанимации (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ребенок, пострадавший от укуса гадюки, с 16 июня находится в реанимации тюменской больницы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«16 июня в Областную клиническую больницу №2 поступил ребенок, которого укусила гадюка. Помощь оказывается в условиях реанимации. В настоящее время специалисты оценивают состояние несовершеннолетнего как средней степени тяжести», — рассказали URA.RU в пресс-службе депздрава.

В текущем году тюменцы, пострадавшие от нападения ядовитых змей, обращались к врачам уже четыре раза. В реанимацию попали два человека. Помимо ребенка экстренная помощь понадобилась пожилому грибнику.

В 2021 году было зарегистрировано восемь случаев, два — среди детей. Несовершеннолетние тяжело перенесли отравление и долго нуждались в интенсивной терапии.

Первое, что нужно сделать после укуса змеи — постараться сохранять спокойствие. «Паника провоцирует всплеск адреналина, яд всасывается быстрее. Не прижигайте ранку, не надрезайте место укуса и не высасывайте яд. Через раны и микротрещины на слизистой рта он быстрее распространится по организму и причинит гораздо больше вреда. Жгут тоже накладывать нельзя», — отмечают врачи.

Поврежденную конечность нужно зафиксировать и охладить, ранку обработать антисептиком, можно принять препараты от аллергии. Снизить интоксикацию поможет обильное питье. Главное — как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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