Челябинский подросток отравил наркотиками брата и сестру

Молодой человек получил срок в воспитательной колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Карабашский городской суд Челябинской области приговорил к реальному сроку лишения свободы 17-летнего подростка, виновного в склонении двух детей к употреблению наркотиков. 13-летний мальчик после этого впал в кому. Областной суд оставил приговор без изменения, рассказала URA.RU старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Челябинской области Галина Бочкарева.

«В апреле 2021 года живущий в Челябинске несовершеннолетний юноша приехал в Карабаш к родственникам — 13-летнему брату и его 14-летней сестре. Он предложил детям, ранее не употреблявшим запрещенные вещества, попробовать наркотик, который привез с собой, уверив, что вреда для здоровья не будет. После употребления мальчику стало плохо, он потерял сознание и впал в кому, осужденный вызвал скорую помощь, но на вопрос о том, употреблял ли что-то пострадавший, ответил отрицательно», — рассказала Галина Бочкарева.

В больнице несколько часов боролись за жизнь ребенка. Из-за того, что причину подсудимый скрыл, врачи не могли понять, что случилось. Лишь когда пришел результат анализа на наличие наркотика, состояние при помощи специальных препаратов удалось стабилизировать.

Когда стали разбираться в случившемся, сестра пострадавшего все рассказала. Сам осужденный наркотики не употребляет, но детей вовлек в тот момент, когда сам уже был подозреваемым в сбыте наркотических средств: его поймали на распространении закладок.

Подросток получил по п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении двух лиц») 3 года 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. В апелляционной жалобе он просил о снижении срока наказания, но приговор с учетом позиции прокурора оставили без изменения. По более тяжкому составу — п. «а» ч. 3 ст. 230 УКМ РФ (Склонение к потреблению наркотических средств в отношении несовершеннолетнего») привлекать подростка не стали, так как исходя из судебной практики возраст наступления уголовной ответственности в данном случае повышается с 16-ти до 18-ти лет.

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