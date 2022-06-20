По словам миасцев, пляж стал похож на место канализационных стоков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на курортном озере Тургояк жителей напугал позеленевший от вязкой пены берег. По словам отдыхающих, городской пляж стал похож на место канализационных стоков. В пресс-службе министерства экологии региона URA.RU сообщили, что это явление не несет вред для окружающих.

«Тургояк весь зеленый. Три метра от берега, вот такая жижа — и это наш городской пляж. В воду что-то сбросили, и, скорее всего, это канализация! Ужас, давайте беречь наше озеро», — написала местная жительница в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».

В комментариях жители отметили, что обильная пена начала появляться на озере после 2000-х годов, когда началось массовое строительство отелей вдоль береговой линии. По мнению миасцев, из-за этого Тургояк потерял способность самоочищаться, и сейчас на озере ощущается запах болота.

«Масштабное цветение хвойных деревьев на Тургояке и направление ветров привело к тому, что большое количество пыльцы в данный момент оказалось на акватории озера. Волна прибила пыльцу к берегу. Явление безопасно для человека и имеет только неприятный эстетический эффект», — в свою очередь заявили URA.RU в пресс-службе минэкологии.

Ранее стало известно, что Тургояк в рамках экологического форума посетят представители России и Казахстана 24 и 25 июня. Мероприятие будет сочетать проведение пленарного заседания и волонтерскую акцию на берегу Тургояка. Организаторы пригласили на нее три тысячи человек, чтобы очистить от мусора берег озера.

В минэкологии заявляют, что это пыльца и явление безопасно для человека Фото: группа «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».

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